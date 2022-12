Rafaela: la hija que cada vez se parece menos a la detestada Marbelle

Marbelle no ha dejado de ocupar los titulares de las noticias gracias a su manera de expresarse por medio de redes sociales cuando se trata de temas politicos. Pero además de eso, por su hija Rafaella también suele recibir varios comentarios.

Ahora bien, la manera de referirse a Rafella y su madre es muy diferente. Mientras su madre recibe insultos y ofensas, gracias a su físico la hija de Marbelle solo recibe halagos, justamente porque la imagen que ambas proyectan es muy diferente en este punto.

Y una cosa que los internautas no han dudado en hacer hincapié, es en el hecho que desde que Marbelle ha salido como juez en el reality de Caracol ‘La Descarga’, su propia primogénita ha buscado apartarse del nombre de su madre y hacer su propio camino en la industria de la música.

La nueva imagen de la hija de Marbelle en redes

A leguas se nota que la joven no quiere tener de cerca esa imagen negativa y controversial que su madre ha cosechado gracias a no saber medir sus palabras, y se mantiene alejada de polémicas, enfocándose en su carrera musical.

Por eso los comentarios solo son de positivismo y cariño con Rafaella, e incluso le agradecen no seguir los detestables pasos de su mamá:

“Cómo se transformó, me acuerdo de su actuación en la novela de su mami, me encantaba verla, es tan linda”, “Nada que ver con la horrenda madre que tiene”, “Ojalá no le siga los pasos a su mama”, entre muchos más, le comentan en redes.

Marbelle toma clases de derechos humanos, es decir, volvió a la básica primaria

Como parte del proceso de conciliación que Marbelle inició con la vicepresidenta Francia Márquez, la cantante debe asistir a clases de derechos humanos de manera semanal en el bunker de la Fiscalía, o sea, está aprendiendo la decencia humana y respetar a los individuos. Qué vergüenza, ¿no?

Por el lado de la Fiscalía, su interés en estas actividades pedagógicas está en educar a quienes cometen estas faltas, y eso es algo a lo que se le aplaude.

“La popular Vallecaucana está asistiendo una vez a la semana a las aulas de la Fiscalía General de la Nación, a recibir clases sobre Derechos Humanos. Por eso se interrumpe la grabación de “La descarga”, el día señalado y ella sale corriendo a recibir cátedra sobre la materia. Todo tiene que ver con la conciliación adelantada por cuenta de las frases y palabras descalificadoras contra en ese momento candidata Francia Márquez hoy Vice-Presidenta de la República de Colombia, las cuales le valieron varias denuncias de movimientos afros y también la de la propia Francia Márquez”, afirmó la periodista de entretenimiento en su portal digital ‘Pasa el chisme’.

Marbelle deberá seguir asistiendo a estas clases hasta la fecha pactada que se haya establecido junto a la Fiscalía, fecha hasta el momento desconocida.