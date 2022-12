Qué de paso aprenda a no ser racista: Marbelle debe tomar clases por orden de la Fiscalía

El chistecito de tildar de ‘mico asqueroso’ a la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, le salió bastante caro a Marbelle, más allá de todas las ofensas que ha tenido que aguantar en redes sociales.

No solo fue acusada y tuvo que rendir cuentas ante la justicia por sus atroces palabras, pedir disculpas públicamente por sus actos de racismo; ahora Graciela Torres, mejor conocida como ‘La Negra Candela’ ha obtenido información de primera mano sobre cómo va el proceso de restitución de Marbelle con la justicia colombiana.

Marbelle toma clases de derechos humanos, es decir, volvió a la básica primaria

Como parte del proceso de conciliación que Marbelle inició con la vicepresidenta Francia Márquez, la cantante debe asistir a clases de derechos humanos de manera semanal en el bunker de la Fiscalía, o sea, está aprendiendo la decencia humana y respetar a los individuos. Qué vergüenza, ¿no?

Por el lado de la Fiscalía, su interés en estas actividades pedagógicas está en educar a quienes cometen estas faltas, y eso es algo a lo que se le aplaude.

“La popular Vallecaucana está asistiendo una vez a la semana a las aulas de la Fiscalía General de la Nación, a recibir clases sobre Derechos Humanos. Por eso se interrumpe la grabación de “La descarga”, el día señalado y ella sale corriendo a recibir cátedra sobre la materia. Todo tiene que ver con la conciliación adelantada por cuenta de las frases y palabras descalificadoras contra en ese momento candidata Francia Márquez hoy Vice-Presidenta de la República de Colombia, las cuales le valieron varias denuncias de movimientos afros y también la de la propia Francia Márquez”, afirmó la periodista de entretenimiento en su portal digital ‘Pasa el chisme’.

Marbelle deberá seguir asistiendo a estas clases hasta la fecha pactada que se haya establecido junto a la Fiscalía, fecha hasta el momento desconocida.

El articulo completo de ‘La Negra Candela’ se puede leer en pasaelchisme.com

Mujer recuerda lo que le hizo Marbelle siendo una niña

“No sé por qué es tendencia Marbelle, pero algún día les contaré la historia de cómo me sacó de un reallity a mis 10 años y lloró, seguramente presentía que iba a ser izquierdosa. Un par de likes y subo video del famoso concurso...Ok, no encontré video de la eliminación del reallity pero sí de la audición. Pdta: sí amigos, tenia 10 años y parecía de 7; y sí, he hecho el oso desde que tengo uso de razón. Pdta 2: agradecimientos a Marbelle por querer que mis ‘amiguitos’ me dejaran en paz”, fue lo que escribió Toro en sus publicaciones en las que deja ver lo irónica que fue Marbelle con una niña tan pequeña.

Incluso, esta mujer aseguró que a pesar de que no siguió con su carrera musical debido a las malas opiniones de la artista, tiene claro que poseía el talento para continuar con sus sueños, pero luego encontró su verdadera pasión en el periodismo, espacio en el que ha triunfado sin bullying y sin opiniones mal elaboradas como las que recibió a sus 10 años de parte de esta polémica cantante.