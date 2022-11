“Me sacó del reality y lloré”: mujer recuerda lo que le hizo Marbelle siendo una niña

El universo ha conspirado en contra de Marbelle y una clara prueba de ello es que tras las duras críticas que ha recibido por formar parte del nuevo reality de Caracol llamado ‘La Descarga’, surge el recuerdo en redes de una mujer que recordó todo lo que esta también actriz le hizo cuando tan solo tenía 10 años.

Y es que a través de su cuenta en Twitter, una chica identificada como Catalina Toro, publicó una hilo en el que trajo al recuerdo cómo fue su audición para un programa de canto en el que la polémica colombiana también estuvo como jurado. Aquí ella hace referencia que pese a que recibió el apoyo de la también activista política, luego de ello la eliminó y truncó sus sueños de ser cantante.

Con esto, surgieron una serie de debates, comentarios y demás señalamientos en contra a fin de hacer ver que su ímpetu y deseo de ser siempre irreverente e ir en contra de todo siempre ha estado presente en su vida, además la actual periodista reiteró que a pesar de ella estar consciente de que no es cantante, pudo haberse formado en esta faceta sí hubiera recibido un mejor apoyo de su parte.

Marbelle es una vez más criticada en redes sociales

“No sé por qué es tendencia Marbelle, pero algún día les contaré la historia de cómo me sacó de un reallity a mis 10 años y lloró, seguramente presentía que iba a ser izquierdosa. Un par de likes y subo video del famoso concurso...Ok, no encontré video de la eliminación del reallity pero sí de la audición. Pdta: sí amigos, tenia 10 años y parecía de 7; y sí, he hecho el oso desde que tengo uso de razón. Pdta 2: agradecimientos a Marbelle por querer que mis ‘amiguitos’ me dejaran en paz”, fue lo que escribió Toro en sus publicaciones en las que deja ver lo irónica que fue Marbelle con una niña tan pequeña.

No sé por qué es tendencia Marbelle, pero algún día les contaré la historia de cómo me sacó de un reallity a mis 10 años y lloró (seguramente presentía que iba a ser izquierdosa).



*Un par de likes y subo video del famoso concurso. — Catalina Toro (@catoro12) November 3, 2022

Incluso, esta mujer aseguró que a pesar de que no siguió con su carrera musical debido a las malas opiniones de la artista, tiene claro que poseía el talento para continuar con sus sueños, pero luego encontró su verdadera pasión en el periodismo, espacio en el que ha triunfado sin bullying y sin opiniones mal elaboradas como las que recibió a sus 10 años de parte de esta polémica cantante.