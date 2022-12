Al abogado de Piqué se le olvidó lo del documento encriptado: soltó detalles sobre el acuerdo

A pesar de que se había comentado que el acuerdo final entre Shakira y Piqué sería manejado con total discreción o total privacidad, uno de los abogados del deportista se fue de bruces y se encargó de dar detalles de más sobre este documento tan esperado por ambas partes.

Ramón Tamborero, abogado del deportista, fue quien dio la cara sobre todo para aclarar que no existía ninguna clausula que le impidiera a su cliente poder visitar a sus hijos en compañía de su nueva pareja, además reiteró que tampoco hubo algún tipo de prohibición de parte de la colombiana de que sus hijos pudiera compartir con ellos cuando éste visite Miami. Esto se conoció como la clausula “Anti Clara Chía”, pero lo cierto es que esto no estuvo nunca contemplado en el acuerdo legal.

“Es absolutamente falso, absolutamente falso. Ambos podrán ver a los niños con sus parejas futuras sin ningún problema. Es una información que ha corrido por ahí y no se ajusta a la realidad”, dijo el defensor del exjugador del Barcelona quien pese a conocer que el resultado del encuentro final debía ser muy reservado, éste no dudó en aclarar ciertas dudas.

Abogado de Piqué no escatimó en revelar detalles del acuerdo

Por si fuera poco, el abogado de Piqué aseguró que las firmas del acuerdo entre Shakira y Piqué fueron correctas, se dieron de la manera más amigable y hasta explicó el por qué uno ingreso primero y más tarde el otro.

¡POR FIN! 😱



Después de algunas semanas, esta tarde Shakira y Gerard Piqué firmaron el acuerdo sobre sus hijos.



🎥: elgordoylaflaca pic.twitter.com/YtCGdELyGO — @TVNotasmx (@TVNotasmx) December 1, 2022

“Porque por ley es necesario hacerlo así. Por esa razón no se ha hecho al mismo tiempo, es normal. Si les digo la verdad no sé si se han visto o se han saludado, pero los dos están más tranquilos, más relajados y pensando en el bien de sus hijos que es lo más importante”, reiteró el abogado quien pese a notarse muy abierto a dar opiniones luego del acuerdo final, no dio detalles sobre si el español realmente se irá a vivir con su novia a Miami para mantenerse siempre cerca de sus hijos.