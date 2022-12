Mientras Lincoln Palomeque se da la buena vida, Carolina Cruz no lo supera y aburre

Una vez más Carolina Cruz es criticada por los internautas, pero esta vez no por su manera de reaccionar ante alguna emergencia, sino porque volvió a dar consejos para superar una tusa en la que los recuerdos de su relación con Lincoln Palomeque volvieron a estar presentes aburriendo a sus fans.

Y es que para muchos, esta ruptura ya pasó a un segundo plano, pero para ella sigue siendo vital, sobre todo para dar tips de superación, motivación o simplemente para servir como desahogo ante todas aquellas mujeres como ella que han pasado por algo similar. Por eso, no es de extrañar que ante una dinámica de la famosa “Caja de preguntas”, un usuario la abordó sobre ello, haciendo la siguiente interrogante: “Consejo para pasar esa tusa tan grande y para enseñar cómo volver a vivir”.

Aquí la también modelo no dudó en responder de acuerdo a su experiencia con el galán de telenovelas. “Ser feliz en tu soledad. Sana para volver a volar y descubrir lo hermosa y fantástica que es la soledad en paz y calma”. Ante ello, no hubo quien no la criticara, pues a su criterio, ya aburre con este tema.

Carolina Cruz fue duramente criticada por sus seguidores

“Me tiene cansada con su superación de tusa, que lo supere de verdad yaaaaa”, “Que cansona ya todos sabemos que Lincoln contigo ya no, búscate a otro quiérete usa menos filtros muéstrate como eres y vas a ser feliz”, “Me parece tan fastidiosa”, “Ay no pero ella diario es con ese mismo tema”, “Jajaja todos sabemos que feliz no esta por que cada día publica solo sarcasmo”, fueron algunos de los comentarios que originó está dinámica en la que Carolina Cruz demostró que no olvida a Lincoln Palomeque.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque

Y es que en sus redes sociales además de publicar cada una de las más versátiles sesiones de fotos con sus respectivos cambios de imagen que enamoran a más de uno, ella no pierde la oportunidad para escribir “pensamientos”, indirectas o todo lo que tenga que ver con la superación de su ruptura que ya tiene a todos hartos.

Lincoln Palomeque se da la buena vida en Qatar

Lo peor de todo es que mientras Caro Cruz aún sigue sufriendo tras el recuerdo de su ex, éste se da la buena vida en Qatar, lugar que decidió visitar para poder disfrutar del Mundial 2022, ya que es un apasionado del fútbol. Esto también le generó burlas a la presentadora. “El ex dándose la vida y ella sigue sufriendo”, expresaron en redes.