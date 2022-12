“Con el rabo entre las patas”: Caracol pidió volver a Mónica Rodríguez y ella ‘les cerró en la cara’

Para muchos colombianos es muy recordada la época en la que Mónica Rodríguez trabajó en el programa “Día a Día” del Canal Caracol, ya que allí estuvo durante 10 años. Era muy bien recibida y cuando se anunció su partida los televidentes quedaron completamente en shock.

Tras una larga pausa fuera de las cámaras, ahora a la presentadora se le puede ver luciendo mejor que nunca en la conducción del noticiero “Noticias Uno”, y además cumple dos años de estar bajo la emisión central del mismo.

Ahora tras aparecer en una entrevista, Rodriguez ha revelado la verdadera razon por la que decidió no abandonar su puesto con el Canal Uno, dejándoles a los de Caracol ‘viendo un chispero’, pues les salió el tiro por la culata y terminaron volviendo a pedirle cacao después de haberla despedido de la nada.

¿Por qué eligió quedarse con Noticias Uno y no volver a la conducción de un programa con Caracol?

La querida presentadora del noticiero del Canal Uno confesó en una entrevista del programa “Charlas con Charly“, que en Caracol Televisión le habían pedido que volviera para la conducción de un formato que sería ‘exclusivo’ para ella, pero hubo un punto que no fue de su agrado, y fue la razón por la que rechazó la oferta.

“Caracol no me expulsó, simplemente me sacaron. Cuando me sentaron me dijeron: ‘Queremos decirte que este despido no tiene nada que ver con tus redes sociales’. Cuando transcurrió el tiempo y me dijeron que volviera, porque me ofrecieron regresar, eso es lo que muchos no saben, me preguntaron si quería ser parte de un nuevo proyecto, que además no me ofrecieron en casa, sino que me dijeron que era para mí, que habían hecho un piloto y un grupo focal y fue muy bueno”, afirmó Rodriguez en un inicio.

Pero justo antes de que ella aceptara la oferta, los directivos le pidieron moderar sus palabras en redes sociales. Ella solo tuvo una cosa que decir al respecto:

“Primero que nada, he estado esperando esa llamada y segundo, les agradezco por confirmarme que fue el motivo de mi despido”, sincera y directamente.

La libertad de poder expresar sus ideas, denuncias, opiniones y pensamientos en las redes sociales es lo que no ha sacado de la silla de presentación a Mónica, pues para ella prima primero el derecho a no ser censurado ni moderado por su opinión ni que los sesgos politicos de un medio se interpongan con su integridad laboral.

Estas fueron las declaraciones de Mónica Rodriguez: