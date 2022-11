“¿Y se hace llamar cristiana?”: atacan a Kika Nieto en redes tras confesar malos pagos a sus amigas YouTubers

Todos los que pertenecen a la generación Z en Colombia, recordarán el importante auge que tuvieron los creadores de contenido y Youtubers, por allá en el año 2016 al 2018. Se formaban juntes, dramas, colaboraciones, lanzaron libros (que para muchos eso jamás podría ser considerado como literatura) e incluso grupos o ‘teams’ de creativos. Pues Kika Nieto hacia parte de uno de estos equipos y las cosas terminaron mal.

Uno de los grupos o ‘teams’ qué logró sobresalir dentro de esa categoría fue justamente el ‘Queen Team’, grupo colaborativo conformado por la polémica Youtuber Kika Nieto, ‘La Mafe Mendez’, Camila Zuluaga, quien además ha sido presentadora de varios programas nacionales e internacionales, y Nancy Loaiza. En su momento, sus videos tenían buen alcance y se posesionaron como un equipo de creación en contenidos que eran tendencia en la plataforma.

Pero todo el declive de este grupo de amigas se vino abajo tras un mes de estar produciendo videos juntas, y sus seguidores no entendían por que sucedían estos hechos, pues en camaras se veían muy unidas entre si.

5 años más tarde la razón ha salido a la luz, y el balde de agua sucia se lo vuelve a llevar Kika Nieto por default, y ahora acusan a Kika Nieto de ser una avara por los pagos que recibieron sus amigas y de ser la razón por la cual el grupo cortó relaciones.

Kika Nieto y el ‘Team Queen’ hablaron de lo que pasó y Kika Nieto la paga caro

En una entrevista que la creadora de contenido ha subido a su canal en YouTube, en medio de la charla que ella y sus compañeras de grupo estaban teniendo con Lucía Beltrán Chávarro, ‘La Mona Soy Yo’, quien fue la encargada de entrevistar a las cuatro youtubers, se reveló que la razón de dicho descontento fue porque Kika Nieto le pagaba menos a sus compañeras.

Al momento en que las demás tuvieron un video en mente para realizar y que requería una importante inversión económica, se acordó entre las demás integrantes que lo que invertirían, debería ser proporcional a las ganancias recibidas por la monetización del contenido.

Pero esto no fue bien visto a ojos de su ‘líder’, pues esta serie de videos que crearon fueron subidos a la plataforma de Nieto ya que por esos años ella fue la youtuber con más seguidores en el canal, además de que presuntamente la idea de crear este ‘team’ fue idea de ella también; lo que significaría un aumento de suscripciones a los canales de las demás integrantes, cosa que se vio reflejada obviamente.

“Se lo planteamos a Kika por WhatsApp y fue un gran problema”, afirmó Nancy Loaiza. Por su parte, en la entrevista, Kika Nieto reconoció la manera en que las cosas se dieron e incluso rompió en llanto, y afirmó que se sintió atacada por sus colegas:

“Yo veía era tres personas contra mi. Fue que se habían levantado en mi contra de la nada, y no tenían razón. Porque obviamente nos sentamos en un restaurante a establecer las reglas del juego; yo me llevo el 60% y ustedes el 40% dividido, estamos todas de acuerdo? Si. Cuando llego la idea del video, ellas lo procesaron como un video diferente, yo lo hice como si fuera parte del ‘Team Queen’. Ahí fue la division. Ellas dijeron: “este video necesita otra monetización y que nos des porcentajes distintos.”, afirmó Nieto.

Tras conocerse las cifras de pago que sus amigas recibieron, las redes sociales estallaron en su contra por el pago tan mal que le dio a las demás creadoras de contenido, y ahora la polémica Kika no es bajada de ser una ‘avara’ y una ‘explotadora’. Además de cuestionarle la religión que profesa por esta clase de comportamientos:

“Allá por el lejano 2016, consumía el contenido de Kika Nieto, cuando salió su polémica respecto a la comunidad LGBTTTIQ+ dejé de seguirla. Me acaba de aparecer un video del ex team queen contando porqué se separaron y sólo me queda decir QUE PEDO LO APROVECHADA QUE ES KIKA”; “Si me vi todo el video del team queen y solo puedo decir que Kika Nieto es lo más aprovechado de este mundo”, “Kika Nieto bien cristiana y metida en la iglesia pero la pelea con las amigas fue porque se estaba llevando el 60% de las ganancias y todas invertían por igual. La más viva de las vivas.” o también “Ella solo fue la de la idea, el resto todo lo pusieron por partes iguales. No tiene sentido, es una aventajada y las otras unas imbeciles por dejarse ver la cara con un Airbnb caro.”, entre muchos más.

