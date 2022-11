“Lo va a dejar sin bolas”: el nuevo acuerdo de Shakira con el que Piqué quedará ‘fuera de cancha’

Si Piqué creyó que podría irse a Miami a seguir atormentando la vida de Shakira, está muy equivocado, pues el nuevo acuerdo que impuso la artista colombiana en la negociación por la custodia de sus hijos tendría mucho que ver.

A este momento ya han pasado algunas semanas desde que después de una intensa batalla legal, Shakira y Gerard Piqué llegaron a un acuerdo por la custodia de dos sus hijos. Allí finalmente se dejó por escrito y estipulado que Shakira tendría todo su derecho de iniciar una nueva vida en Miami con sus pequeños.

Después de que el mundo quedara en shock tras el anuncio de la separación, se ratificó que una de las peticiones que Shakira tenía era la de retomar su vida en los Estados Unidos, pero su expareja se negaba a esta decisión siempre. Finalmente, la colombiana salió con el veredicto a su favor y logró su cometido, aunque el exjugador de futbol no se la dejaría tan fácil.

Gracias a detalles que se conocieron sobre el acuerdo al que la expareja llegó, Gerard Piqué tendrá el derecho de ver a sus hijos todo el tiempo que desee si va a a la ciudad de Miami, puede estar pasar con ellos más de diez días al mes, y se llevará a sus hijos de vacaciones por largos periodos,

En adición a esto, otra de las obligaciones que la artista colombiana impuso fue en lograr que la nueva pareja de Piqué, Clara Chía, no desea que sus hijos tengan contacto con la mujer, y ha salido otra clausula a la luz, donde los cibernautas afirman que Shakira ‘le cortó las pelotas’ de una vez por todas a Piqué.

La cláusula de Shakira a Piqué donde le prohíbe vivir en Miami

Según había informado el medio español ‘La Vanguardia’ “Gerard Piqué decidió sacrificarse por el bien de los niños, es decir, firmó el fin de una negociación tortuosa e inacabable cuya única alternativa era ponerlo todo en manos de un juez”.

Con el fin de evitar llegar a estrados y líos legales e innecesarios, Piqué optó por acceder a todo lo que pidió Shakira, pero allí venían unas sorpresas que hasta ahora terminaron por desvelarse.

Entre la enorme cantidad de cláusulas y condiciones que la expareja puso en sus demandas respectivamente, se descubrió una en la que Shakira le que prohíbe rotundamente a Gerard Piqué vivir en Florida. “No puede fijar su residencia en Miami, es algo que se ha dejado firmado por petición expresa de la colombiana. Está por contrato”, asegura el medio, además, ya se desmintió el hecho de que supuestamente el exdeportista estaba buscando trabajo en Florida.

“Eso no va a pasar. No va a fichar por el Inter de Miami. Es cierto que el director técnico es íntimo amigo suyo porque estuvo en el Barça, pero la intención del exfutbolista no es estar allí más del tiempo exigido por la custodia, que son diez días al mes, más vacaciones. Además, Shakira no quiere que se instale allí y se lo pidió en la reunión” dijo una presunta fuente.

Es evidente el deseo de Shak por mantener a su antigua vida completamente alejada de esta nueva etapa, y por eso impuso esta cláusula, condicionando así la vida de su expareja por siempre, impidiendo que viva cerca de sus hijos por el resto de su vida. ”Shakira está muy dolida con él. No le va a perdonar nunca, le ha hecho muchísimo daño”, afirmó el medio.