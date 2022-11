El vestido con el que Carmen Villalobos no dejó nada a la imaginación y alborotó las redes Foto: Instagram @cvillaloboss

Para sorpresa de muchos, la actriz Carmen Villalobos reveló que está feliz porque este año sí pudo decorar de nuevo su casa en Navidad.

Y es que según reveló a sus fans a través de las redes sociales, ella tenía dos años que no había podido disfrutar de las fechas decembrinas y decorar los espacios de su hogar, pues su apretada agenda de trabajo se lo impedía, aparte que no había encontrado buenos trabajos como los que ha hecho hasta ahora con ‘Hasta que la plata nos separe’. Es así como este año, más allá de contratar a un decorador, ella dejó que su madre se encargara de poner con todo el amor cada uno de los adornos alusivos a la temporada e incluso fue quien armó el arbolito que no había colocado desde hace ya varios años.

“Mi mamá puso la Navidad, tenemos arbolito de Navidad. Me da demasiada alegría, teníamos como 2 años sin poner un arbolito decente, así que se los voy a mostrar”, expresó la protagonista de ‘Hasta que la plata nos separe’ en sus redes y además alertó que el resultado final no podrá ser similar al de otras estrellas que contratan expertos en esa área, pero sí valora que su mamá lo haya hecho con tanto entusiamo.

Carmen Villalobos está feliz con la decoración navideña de su casa

Además, Carmen Villalobos reiteró que ella le da una vital importancia a lo que hay detrás de cada detalle de Navidad que colocó su madre quien no dudó en aprovechar cada espacio para alegrar los espacios del hogar que comparte con su hija y en el que juntas han pasado los momentos familiares más inolvidables.

Carmen Villalobos mostró su árbol de Navidad después de dos años sin poner uno “decente” Foto: Captura historia de Instagram

“Mi mamá decoró este espejo superlindo, al Papá Noel le faltan todas las pilas pa que baile… Y tenemos arbolito de Navidad, aquí está el pesebre con María, José, los burritos, la vaquilla…Les tengo que confesar que mi perro Capo ya se tragó 3 ovejitas, no sabía lo que era esto porque desde que llegó a la casa no habíamos armado pesebre”, escribió la actriz en sus redes en donde posó feliz tras mostrar la llegada de la Navidad a su hogar.