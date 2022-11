¿Ya dejó su agresividad?: el cambio de Carla Giraldo desde que salió de MasterChef

Carla Giraldo, podrá haberse vuelto famosa a temprana a edad, pero con los años se puede afirmar que ha protagonizado más escándalos que novelas y lo último ha sido su paso por el reality de cocina transmitido por RCN ‘MasterChef Celebrity’.

Tras su participación en el concurso de cocina durante el año 2021, Giraldo se vio envuelta en demasiadas polémicas y comentarios gracias a su actitud. Curiosamente, la actriz resultó ser la vencedora de la temporada. Fue tanto el desagrado que tenían los espectadores que en redes sociales nunca faltaron los insultos en su contra.

Estos comentarios comenzaron a subir de nivel puesto que además de criticar su personalidad y su actitud en el programa y con sus compañeros de set, también atacaban su aspecto a diestra y siniestra.

Así reveló Carla Giraldo los duros momentos que ha vivido gracias al acoso en redes sociales tras su participación de MasterChef Celebrity

Por medio de una entrevista la actriz y ganadora de MasterChef Celebrity, Carla Giraldo, confesó que el gracias a la cantidad de bullying del que es ahora víctima a través de redes sociales, dejó de subir fotos y era sometida a críticas por su peso.

“Sufro de bullying en las redes, todos sufrimos de todo. Entonces si subo una foto o les parece que tienes un poco de celulitis, estrías o algo lo primero que hacen es atacarte y no ver la belleza de lo que quieres mostrar (...) yo subida de peso no subí ninguna foto, porque justamente no es lo que quería mostrar en redes, esa Carla Giraldo de las redes todavía no podía salir así, entonces todo era mi rostro”, afirmó Carla Giraldo.

La ex participante del reality de cocina y actriz pasó de tener 80 kilos a 57, y afirmó que fue gracias a su amor propio, y que desde que ganó el concurso hasta el día de hoy es mucho más activa en Instagram, con una clara mejora en su aspecto físico.