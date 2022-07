¿Qué han hecho los anteriores ganadores de MasterChef Celebrity con sus millonarios premios?

Cada vez falta menos para que los televidentes conozcan al siguiente ‘MasterChef Celebrity’ de Colombia, y en la lucha por este puesto y reconocimiento que se disputarán los cuatro hombres finalistas de esta temporada: Ramiro Meneses, Carlos Báez, ‘Tatán’ Mejía y ‘Chicho’ Arias.

Luego de batallar en la cocina a lo largo de la edición 2022 del popular reality del Canal RCN, por varios meses, los concursantes darán su último mejor esfuerzo en este reto, en donde además, deberán poner a prueba todos sus conocimientos y aprendizajes que se llevaron de la cuarta temporada de este ‘reality’.

El ganador no solo se llevará el título y el trofeo de ‘MasterChef Celebrity’, pues también obtendrá el millonario premio de 200 millones de pesos, y esto lo podrá usar como lo desee.

Esto han hecho con su dinero los anteriores ganadores del programa de concurso

En las pasadas tres ediciones del programa de cocina los ganadores han sido: el comediante Piter Albeiro, la cantante Adriana Lucía y la actriz Carla Giraldo.

Alejandro Leiva, nombre real de Piter Albeiro, le contó a la revista Vea, que después de haber salido ganador del reality, que parte de ese dinero lo destinó para su negocio de carros en Estados Unidos.

“Soy juicioso con el dinero e invertí una parte en mi compañía de renta de carros (…) Siempre he dejado algo para obras sociales, aunque no me gusta hacerlo para tomarme fotos, de verdad las hago de corazón. Que no se sepa es mejor”, aseguró el humorista.

Por su parte, la cantante Adriana Lucía explicó qué, destinó parte de ese dinero para ayudar a sus seres cercanos cuando llegó el inicio de la pandemia del COVID-19.

“Nuestra decisión como familia fue ayudar a las familias que trabajan con nosotros. Tenemos un restaurante y también tenemos una clínica odontológica”, indicó la cordobesa en una entrevista para el programa de YouTube ‘Autostar’.

A partir del minuto 2:40 la cantante dijo sus planes con el dinero ganado en ‘MasterChef’.

Finalmente, Carla Giraldo, una de las participantes que más causó polémica ha causado en la historia del programa, y que se ha invirtió el premio en el negocio del café.

“Con la platica que me queda después de todas las deducciones, pienso comprar una tostadora porque mi negocio ahora es el café. Quiero seguir ayudando a los agricultores y a los campesinos tostando y seguir explorando este mundo del café”, reveló la actriz.

En el siguiente video, la odiada ganadora de MasterChef 2021 cuenta sus planes luego de ganar el reality: