Insólito: Tatán Mejía compró una tablet por internet y llegó una tabla de picar

Menos mal que le dio por reír, porque muchos acabaríamos llorando. El deportista Tatán Mejía, de MasterChef, se llevó una sorpresa cuando a los pies de su casa llegó un paquete que tanto anhelaba. En principio debía ser una tablet, pero lo que realmente obtuvo fue una tabla de picar alimentos.

Recordemos que Tatán está entre los finalistas de la actual temporada de MasterChef, que recientemente despidió a Estiwar G de la competencia. Con experiencia en la cocina, el atleta sigue siendo el principal candidato para ganar en el programa.

Pero haciendo alusión a los elementos de cocina, que le haya llegado una tabla de picar se presta a muchas interpretaciones: ¿Fraude? ¿Confusión? ¿Una broma? Lo cierto es que decidió compartir lo ocurrido en sus redes sociales.

A Tatán Mejía llegó una tabla de cortar en lugar de la tablet que compró

Desde las historias en su cuenta de Instagram, el deportista no estaba seguro de sus propias reacciones, porque incluso partió diciendo: “Parece chiste, pero no lo es”. Y con una sonrisa tímida explicó lo sucedido.

“Finalmente llegó la caja a la portería y dije ‘Hijue... llevo esperando esta tablet”, relataba Tatán Mejía hasta que sacó del empaque una tabla de picar alimentos, envuelta, nuevecita y en color marrón.

“Va a estar buena la vuelta ahorita pa’ cambiar esta chimbada”, añadió el famoso. La cuenta @rechismes, dedicada a la farándula colombiana, capturó el momento en que sufrió la situación. Mira la publicación:

“Increíble”, “río para no llorar, Dios mío”, “yo pensé que solo nos pasaba a los pobres, por querer ahorrarnos unos pesos”, “eso tiene que ser una broma”, “eso es un chiste por lo de MasterChef”, “alguien te hizo tremenda broma Tatán” y “yo no me hubiese reído, será que en serio le pasó”, fueron algunas de las reacciones que dejaron los usuarios.

Tatán Mejía ya no soporta al jurado de MasterChef

Todo comenzó por un sarcasmo que tuvo Jorge Rausch con el caldense durante el desarrollo del capítulo 71. Si bien Tatán es uno de los mejores a la hora de cocinar, el miembro del jurado criticó uno de los trabajos y le preguntó si extrañaba el hogar.

Cris Carpentier escuchó y no se aguantó las ganas de expresar un comentario que a Mejía lo sacó de sus casillas: “Tatán se va con psicólogo y con ideas para que no meta la pata, recomendaciones”.

Luego, el esposo de Maleja Restrepo no se aguantó las ganas de responder ante las cámaras y replicó: “Los que necesitan terapia son ellos”.

El disgusto que tenía también le llevó a recordar un platillo que no pudo terminar su compañera Aída Morales, con quien llegó a besarse en pleno desarrollo de la competencia. “Los jueces me están sabiendo a sobrebarriga cruda”, reconoció Tatán Mejía.