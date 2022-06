Isabella Santiago expuso a empresa que la obligó a vestirse de hombre para darle empleo

Isabella Santiago salió del popular concurso de cocina transmitido por el Canal RCN ‘Masterchef Celebrity’ y su despedida la sacó por la puerta grande de la competencia, a pesar de todas las polémicas en las que se vio envuelta. Antes de decirle adiós a la competencia, terminó por aclarar si llegó a tener una mala relación con sus compañeros de competencia, como muchos de los espectadores creían, basado en lo que se ha mostrado en las transmisiones del reality.

Para muchos, esta es fue la oportunidad de conocer a la actriz venezolana en la televisión colombiana, pero su trayectoria y su carrera van más allá, haciendo de su profesión en el entretenimiento algo mucho más amplio. Incluso, parte de su vida ha sido dedicada a su faceta como reina en Venezuela, su país de origen y donde tuvo que enfrentar momentos muy difíciles.

Las malas vivencias que tuvo Isabella en sus antiguos trabajos

Isabella tiene otro nombre en su documento de identidad en estos momentos porque no ha hecho los trámites para legalizar el cambio de identidad, aún así llegó a Colombia desde hace varios años y decidió quedarse. Sin embargo, antes de ser lograr llevarse el papel protagónico en una novela en 2021, ella tuvo que padecer varios momentos vergonzosos por ser una mujer transgénero.

Este hecho sucedió hace bastante tiempo, justo cuando recien se encontraba realizando su transición de hombre a mujer. Para ese entonces, Isabella tuvo que trabajar porque se fue de la casa de su madre para vivir con sus abuelos, y de allí surgió la necesidad de buscar cómo conseguir más dinero para vivir y empezar con los cambios que creía necesarios para sentirse cómoda con su identidad.

“Lo más común, que se ve en las mujeres trans, son las cirugías plásticas, que forman parte del proceso. En ese momento era algo muy importante, pero ahora ya no lo veo así”, dijo sobre su situación.

Y así fue como la actriz terminó por describir a algunos de los empleos que tuvo en ese entonces: “Comencé a trabajar en peluquerías y llegué a trabajar en McDonald’s, pero también fue un problema porque no aceptaban mi realidad. Me mandaban a cortar el cabello, a que me vistiera más masculino. Tuve que esperar casi dos años para hacerme las cirugías”, dijo para el medio de comunicación de Cablenoticias.

Isabella Santiago también contó que en ese momento la relación con su madre se fracturó y duraron dos años sin hablarse, pero con el pasar del tiempo pudieron dejar a un lado sus diferencias y tienen una excelente relación madre-hija.

Este es el video de la actriz contando su experiencia previa en sus anteriores trabajos: