¿Qué traerán entre manos?: Yina Calderón y ‘la más odiada’ de MasterChef se juntaron

Las redes sociales se mostraron bastante intrigadas al momento de que Yina Calderón le contara a sus seguidores que se había juntado con Isabella Santiago, una de las participantes de la más reciente edición del popular reality culinario transmitido por el Canal RCN: ‘MasterChef Celebrity’.

A pesar de que muchos no entienden la desconocida razón por la que ambas personalidades se han juntado, desde ya se afirma que esto vendrá acompañado de mucho drama y comentario en Instagram, ya que tanto Yina como Isabella son figuras bastante polémicas dentro de la farándula nacional; Isabella, a pesar de no ser colombiana, ha levantado más de una ceja durante su paso por el concurso de cocina.

Para nadie es un secreto que la ‘influenciadora’ y DJ tiene bastantes detractores, pero también seguidores que admiran su trabajo, gracias al contenido que sube a sus plataformas, así como su negocio de fajas que tanto promueve, y algo similar ocurre con la modelo venezolana, ya que a pesar de sus criticas en MasterChef, es bastante elogiada por sus participaciones y actuaciones en diversas producciones.

Yina Calderón defendió a Isabella Santiago de las críticas por su participación en MasterChef

Aunque aún no se conoce el motivo de su encuentro, en las historias que ambas mujeres compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram, se pudo ver que en efecto existe buena química entre ellas, o al menos, de lo que mostraron en esos cortos videos.

De esta misma manera, se elogiaron mutuamente, mostrándose respeto y admiración entre sí: “Estamos en algo muy importante, que luego les comentaré, y me encontré a una persona que yo no conocía. Y ustedes saben que me caiga bien alguien, es difícil.”, comentó inicialmente Yina Calderón

Y de verdad, creo que somos como ‘click’, como ‘separadas al nacer’”, continuó afirmando. “Isabella Santiago, la fastidiosa de ‘MasterChef’ (se rie)” intervino Isabella Santiago.

“Miren a Isabella pero de fastidiosa no tiene nada, de verdad que qué ‘chimba’ de mujer, hermosa. Mi mamá se veía una novela donde tú saliste, de un ‘spa’”, dijo Calderón, resaltando el trabajo de la participante de MasterChef.

Aparte de la buena relación que se puede avecinar para las famosas, aún persiste la duda de sus seguidores y detractores sobre el motivo de la unión entre ellas, ya sea el participar juntas en un reality op de iniciar algún proyecto aparte de las cámaras.

Este es el video que demuestra el encuentro entre Yina Calderón e Isabella Santiago por medio de redes sociales: