“Es porque son gordas que hay problema “: Yina Calderón arremete contra críticos de su reality

Yina Calderón no se quedó callada ante las críticas de su reality de cuestionable gusto, “Se armó la gorda”. De hecho, ante los comentarios negativos por un posteo de sus participantes haciendo twerking en una poco higiénica piscina, se despachó en historias.

Esto, por la pobre producción del reality y por poner a las participantes en situaciones degradantes y humillantes, que carecen de calidad. El premio para ganadora, sin embargo, es de 50 millones de pesos.

Así, explicó que si bien había un problema técnico, no existían críticas sino para las personas que consideraban ofensivo un cuerpo gordo.

“Si fuera flacas no habría problema”

“Si usted no quiere ver mi reality, no lo vea. Pero no entiendo… Si las mujeres fueran flacas; no se verían mal bailando y todo eso, pero, como son gorditas; qué vergüenza, como se ven de mal. No, nene, las gordas tienen derecho a emborracharse, a bailar, a tocarse, a lo que quieran”.

Pero de eso no se trata el problema: muchos ven que las mujeres gordas ni siquiera se dignifican con este reality, donde no hay una competencia objetiva. En realities como Masterchef o el “Desafío”, se prueba al mejor cocinero o a la persona que es mejor en pruebas físicas. En este reality, se pretende premiar a la mujer gorda con “mejor actitud”, como si esto fuese algo medible.

Además, que lo que muestra el reality no es nada prometedor: las criticaron por hacer twerking en una piscina de poca higiene, sin motivo alguno y para, ¿qué? Para que aumentaran las críticas por la “falta de amor propio” por parte de las mujeres que quisieron concursar en el reality.

Y todo porque no se les dignifica y sí se les presenta en espacios que tienen gusto dudoso y en los que no se sabe bien qué es lo que premian.