“Das asco”: Isabella Santiago denuncia que la atacan por ser transexual y venezolana

Isabella Santiago, debido a su extremada confianza y mordacidad, ya ha sido catalogada como la “villana” principal de MasterChef. Pero si bien es válido criticar su actitud hasta cierto punto, la actriz y modelo denunció que la atacan por ser una mujer transexual y venezolana.

Estas críticas discriminatorias en un país tan xenofóbico como Colombia, al igual que homofóbico, no deberían seguir normalizándose. Isabella se hizo famosa por “Lala’s Spa” y por lo que menos debería criticársele es por su nacionalidad y género.

Ella, de todos modos, denunció que se le ataca por esto

Sin embargo, la actriz lo contó todo en una entrevista a “Lo Sé Todo”, del Canal 1.

Si bien no llega a ser como las “4 Babys”, expresó que le llegan muchos comentarios de odio precisamente por lo mencionado.

“Han llegado muchos comentarios, ‘haters’, ‘bullying’, sobre mi sexualidad, mi nacionalidad. La verdad, me parece lamentable.No entiendo por qué la gente no acepta las personalidades diferentes o por qué no aceptan a las demás personas. Se ocultan detrás de un perfil para insultarte, criticarte, decirte cosas feas y no entiendo por qué lo hacen”, dijo al programa.

Igualmente, dijo que la amenazan y que todo es por envidia. No habló si ha entablado acciones legales para dar con sus atacantes.

“No puedo pretender cumplir un estereotipo, para poder encajar en la sociedad y poder gustarle a la gente y hacerlos felices. Primero tengo que pensar en mi felicidad y ser yo, ante todo. No es chévere que las personas se escondan a través de un perfil para insultarte, criticarte, decirte cosas feas y hasta amenazarte, que es lo terrible. Tenaz, hasta donde pude llegar la envidia y la maldad del ser humano”.

Los televidentes no diferencian entre la televisión y la vida real

Ese fue el argumento de Isabella, que expresa que le dan comentarios terribles por ser quien es.

“Me han dicho que soy una persona detestable, que doy asco, un montón de cosas horribles como – eres un espécimen -… ¿Hasta dónde puede llegar la imaginación de las personas, para sacar a flote su envidia? Mi pregunta es; ¿Qué estoy haciendo tan mal, que la gente está resentida conmigo y me hacen comentarios que no tienen sentido? Yo entiendo que uno se pueda conectar con un proyecto, pero uno tiene que aprender a diferenciar la ficción de la realidad. A partir de ahí, juzgar”.

Se espera que estos comentarios cesen, ya que son muestras de odio y discriminación que incluso son penalizables por ley.