¿Por qué los televidentes odian tanto a Isabella de “MasterChef”?

Isabella Santiago es la nueva “villana” en MasterChef Celebrity Colombia 2022.

Curiosamente, se une a una lista donde siempre son mujeres y donde en 2021 eran las “4 Babys”, grupo que tenía los peores comentarios y que era conformado por Marbelle, Catalina Maya, Carla Giraldo y Viña Machado.

Y Carla, aún así y todo, con lo criticada que fue, aburrió a la audiencia: el año pasado fue la gran ganadora del concurso.

Pero esta vez es Isabella quien se lleva lo peor. Muchos televidentes la culpan de hacer el ambiente realmente insoportable hacia sus compañeros de programa. También, por criticar a menudo el trabajo de sus compañeros.

De hecho, acaba de tener una gran pelea con su compañero, Ramiro Meneses, que no la aguantó más. Y eso que es la segunda discusión que ha tenido, porque con Jair también se fue “a los traques”, como dicen coloquialmente. Y la gente está más del lado de ellos que de la actriz, que comienza a caer mal y esto se expresa con toda clase de memes cada noche y otros comentarios hacia ella.

Por qué la hijueputa de Isabella siempre trata de acomodar todo lo que dicen los jueces a su conveniencia? #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/zOmmIlcM1p — Mateo.cardenasg (@CardenasgMateo) March 11, 2022

Es que la hp cara de Isabella. Mkaaaa yo lo MATO #MasterChefCelebritycolombia #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/mPwQUECbEG — Maria Alejandra Anillo (@Aleja_Anillo) March 11, 2022

Yo después de que ramiro le dijo sus verdades a isabella #MasterChefCelebritycolombia pic.twitter.com/NtEdp0pqyK — Camilo (@Camilo291202) March 11, 2022

Cada vez que la estupida de Isabella habla: #MasterChefCelebritycolombia pic.twitter.com/GvJ8fNHAs9 — ª (@Aleja02071) March 11, 2022

Isabella quitándole la corona a Karla como la más odiada del programa #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/xNeUQ7XMTg — Mateo.cardenasg (@CardenasgMateo) March 11, 2022

Isabella me recuerda a esos jefes que tuve, que no eran líderes y les tocaba decir que ellos eran los jefes, los que los que estaban al mando e imponerse jodiéndole la vida a todos.#MasterChefCelebritycolombia — PabloEmilioEmehache (@pabloemiliomh) March 11, 2022

Isabella si es mentirosaaaaaa ella dijo que lo cocinaran 😡😡😡😡😡 que tal 🙄 #MasterChefCelebritycolombia #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/indjbS2noQ — Nataly Garcia (@NattieGarcia) March 11, 2022

Ahora, ¿qué es lo más fuerte que ha pasado? Vamos de adelante hacia atrás:

Porque impone sus ideas y se trata de llevar el crédito ajeno

Pasó con el último agarrón con Ramiro Meneses. Todo comenzó cuando sostenían un intercambio de ideas sobre si sellar un atún o servirlo al natural. La modelo transgénero opinaba que debía sellarse, pero el también actor pensaba lo contrario. Al ser capitana del equipo púrpura, Isabella Santiago insistió más de la cuenta y Ramiro Meneses perdió la paciencia al responder: “Entonces, sellémosle el hijuep… atún a ver si se calma”.

BOOM. La gran discusión. Jorge Rausch le dio la razón a Ramiro, pero ella trató de llevarse el crédito (lo que criticaron muchos televidentes). Pero el actor no se dejó y fue contundente: “Tiene uno que tener mucho morro en la vida para transformar las cosas a favor. Menos mal están las cámaras”.

Isabella trató de contraatacar, pero este ni la dejó resollar: “No, no me estás diciendo eso, porque no me has dejado trabajar (...)Pero me acababa de decir todo lo contrario, que el atún tocaba sellarlo. Yo digo las cosas de frente”.

A los televidentes... ¿quizás no les gusta que una mujer se moleste y exija?

También es cierto que una mujer con carácter fuerte y exigente, aún en este siglo, es casi que un monstruo. Que lo digan Miranda Priestly y otros icónicos personajes que realmente caen muy mal por no ser lindas, suaves y seres de luz al mandar o trabajar en equipo. Pero el punto es que también se podría reaccionar mejor (independientemente del género), pero a Isabella esto los televidentes también se la cobraron caro.

Porque a Jair se le quemaron las almojábanas, y fue interrumpido por ella, que expresó su molestia:

“Isa estaba ahí tratando de…”, balbuceó. Y ni pudo continuar, porque Isabella contraatacó: “De nada, eso era lo único que tenías que preocuparte con eso y te dije montas las otras por si acaso, por eso no se hizo el resto”.

Isabella expresó su molestia continuamente. Tatán Mejía fue el que intervino: “Es un equipo ¿verdad? Yo te dije, ¿cómo que me dijo? A caso vos sos mi jefa, no te entiendo, no somos pues igual. Soluciona, pero alegándole al parcero no se van a arreglar”, expresó este.

A sus compañeros tampoco les gusta nada su actitud

Aparte de mandar, una mujer muy segura de sí misma, demasiado segura de sí misma hasta el punto de la arrogancia, no cae bien. Maradona y CR7 pueden darse el lujo de serlo, pero Isabella no. Y eso otros compañeros se lo han dejado muy en claro.

Tostao fue el que se burló de ella, cuando estaban determinando el tiempo de preparación de sus platos. Él criticó su “sobradez” al sugerir que ella solo necesitaba 25 minutos, para luego imitarla. “En cada reto me están sobrando manos, me están sobrando ocho minutos…”. Aco Pérez también dijo que le faltaba humildad.

Y pues... al criticar los platos de sus compañeros, no se ayuda. Quizás se dé cuenta -o no- y la dejen de crucificar los televidentes cada noche.