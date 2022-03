Isabella Santiago y Ramiro Meneses tienen fuerte discusión en Masterchef: “Yo digo las cosas de frente”

No por nada le dicen “la villana” a Isabella Santiago en MasterChef Celebrity. La actriz y modelo protagonizó un momento de alta tensión con su compañero de quipo, Ramiro Meneses, durante la preparación de un atún, pues nunca llegaron a coincidir en cómo debía servirse.

Pese a la intervención del chef Jorge Rausch, que aclaró cuál era la alternativa correcta, ambos se ensañaron en una discusión. Sin embargo, Isabella Santiago no salió bien para en el momento ni en las redes sociales.

La fuerte discusión de Isabella Santiago y Ramiro Meneses

Todo comenzó cuando sostenían un intercambio de ideas sobre si sellar un atún o servirlo al natural. La modelo transgénero opinaba que debía sellarse, pero el también actor pensaba lo contrario.

Al ser capitana del equipo púrpura, Isabella Santiago insistió más de la cuenta y Ramiro Meneses perdió la paciencia al responder: “Entonces, sellémosle el hijuep… atún a ver si se calma”.

El actor Ramiro Meneses no se aguantó el comportamiento de Isabella. Foto: Instagram @ramiromenesesc

Después apareció el chef Jorge Rausch y al ver el platillo confirmó que efectivamente debía servirse el atún sin sellarse. Sin embargo, frente al jurado la famosa argumentó que su compañero es quien había dicho que el atún debía sellarse.

Como era de esperarse, Ramiro Meneses reaccionó y comenzó un momento de tensión. “Tiene uno que tener mucho morro en la vida para transformar las cosas a favor. Menos mal están las cámaras”, se defendió el artista, según reseña Pulzo.

Isabella Santiago intentó criticar nuevamente al actor, pero este la paró en seco y expresó: “No, no me estás diciendo eso, porque no me has dejado trabajar”. Después añadió: “Pero me acababa de decir todo lo contrario, que el atún tocaba sellarlo. Yo digo las cosas de frente”.

Aunque la modelo matenía su posición ante la polémica del atún, los televidentes de MasterChef Celebrity tampoco la respaldaron en redes sociales. Rápidamente comenzaron a difundir memes en Twitter, al punto que Isabella Santiago se volvió tendencia.

Isabella no me puede caer PEOR, es tan problemática, envidiosa y agrandada. Ojalá le bajen 10 rayitas a su show sacándola pronto 🙄 #MasterChefCelebrity — La socromática (@NataliaMedloz) March 11, 2022

Rauch en la mitad mientras ramiro y isabella se dicen hasta de que se van a morir #MasterChefCelebrity #MasterChefCelebritycolombia pic.twitter.com/PVvExRwMmd — J O H N (@JohnAcostaa_) March 11, 2022

Bueno ya ramiro le va a dar sopa y seco a Isabella , preparada para ese momento#MasterChefCelebrity #MasterChefCelebritycolombia pic.twitter.com/rnvdpotkgV — CMLAIA🇨🇴 (@cml41a1) March 11, 2022

Difunden en Masterchef fotos de Isabella Santiago antes de ser mujer

Además de convertirse en reina de belleza en su país Venezuela, Isabella Santiago se convirtió en la primera actriz transgénero en protagonizar una telenovela colombiana.

En un capítulo anterior del programa de cocina, Isabella Santiago se sorprendió al ver una foto de su infancia. Esto ocurrió durante reto donde los participantes se enfrentaron a la caja misteriosa.

Sin embargo, esta vez no contenía una complicada receta dentro de ella, sino un collage de fotos de cada famoso en diferentes etapas de sus vidas, incluida la niñez. La mayoría de los concursantes se emocionaron hasta las lágrimas.

En la recopilación de fotos de Isabella Santiago, todos notaron que había varias antes de convertirse en mujer. Por su parte, la intérprete aseguró que esas postales están lejos de crearle algún tipo de rechazo o malos recuerdos, por el contrario, la hicieron sentir muy nostálgica y agradecida por todos los buenos momentos vividos.

“Me llegó al corazón. Es hermoso volver a reencontrarme con esa parte de mí, esa parte que añoro, anhelo y extraño tanto, que es mi niñez. Extraño mucho mi infancia porque fue el momento donde pude ser libre”, expresó la famosa.