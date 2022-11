‘Mañe’ pero afortunada: el beso que Yina Calderón dió a Maluma

La influencer Yina Calderón ya tiene su estrategia para que sigan hablando de ella en redes sociales, la polémica random con la que solo ella podría salir. Tras lanzar su nueva canción de guaracha, pero reversionando el famoso tema de vallenato “Como duele el frío” del cantante José Luis Carrascal, las críticas han sido duras.

El video superó las 90.000 visitas en YouTube, pero la polémica que se armó en redes sociales fue bastante, ya que este fue grabado en una zona peligrosa de la ciudad de Bogotá. Tambien resaltó el hecho de que las otras protagonistas son sus propias hermanas.

“Y te diría que ya no me duele, y sentirme culpable de tu llanto. Quisiera que me amaras locamente, para que sepas cómo me has dejado. Estar en tu lugar y tú en el mío, para que sepas cómo quema el frío. Que el sentimiento de esta triste letra, fuera de tu dolor y no del mío”, dice una de las partes de la canción.

Además, la empresaria y sus familiares salen usando vestidas en corsets y ligueros, y en sus palabras la idea de todo esto fue con la intención de hacerle un homenaje a los que trabajan en esta zona de la capital.

Si bien la influencer está siendo burlada en redes, ahora han sacado a colación una defensa a su favor, y de hecho es una bastante buena, pues es algo que hizo y que muchas personas morirían por tener una oportunidad así.

Defienden a Yina Calderón afirmando que ella ha sido de las pocas afortunadas en besar a Maluma

Yina podrá ser lo que quieran, pero ha hecho algo que no todos se pueden dar el lujo de presumir, y es la oportunidad de besar al ‘Pretty boy, Dirty boy’. Esto sucedió años atrás, cuando Calderón formó parte del elenco de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, popular reality que se transmitía por el Canal RCN.

En uno de los retos que tuvieron, el cantante urbano que en ese entonces hasta ahora daba sus primeros pasos en la industria musical, antes de convertirse en la super estrella mundial que es hoy en día, la influencer y el reggaetonero compartieron un apasionado beso en el reality.

Ante las críticas recientes, este tema volvió a salir a la luz:

Ustedes son conscientes de que Yina Calderon puede ser lo que sea pero ELLA SE BESÓ A MALUMA Y NOSOTROS NOO???? 😭😭 pic.twitter.com/P1MDcEk9oI — abejorraleñe fiu fiu💋 (@vloloj) November 11, 2022

Inmediatamente las redes han recordado este curioso momento con todo tipo de comentarios, tanto a favor como en contra:

“No pues que emoción besar a ese mequetrefe.”, “Y desde ese entonces Maluma se volvió famoso jajajajaja”, “Qué pensará Maluma del beso qué se dio con Yina Calderón jajsjsjsjs”, o también “nea quien se acuerda de cuando Maluma se besó con yina calderón jajaja”, entre muchos más.