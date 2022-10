“Se hace la víctima”: Yina Calderón sale en defensa de su madre y de paso ofende a Yeferson Cossio

Yina Calderón y su madre Merly Ome han estado en el ojo publico y envuelta en criticas, por unos polémicos comentarios que la madre de la creadora de contenido hizo, contra otros influencers que han tenido ‘roces’ o desacuerdos y peleas con su hija.

Tan solo por nombrar algunos de ellos, se encuentran Andrea Valdiri, Yeferson Cossio, Epa Colombia, La Liendra, La Jesuu, y a lista sigue y sigue. Pero esos comentarios no hicieron sino causar molestia tanto en los seguidores de eso personajes, como entre sus propios detractores.

En redes, no han dejado de decirles a madre e hija, que los juicios que hicieron fueron completamente ‘fuera de contexto’, y les recordaron además que ‘ellas no son nadie para criticar el físico de los demás’. De hecho, la mayor ‘palera’ se la llevó la madre de Calderón, ya que a muchos les parece bastante ‘infantil’ el hecho de que una mujer ‘de su edad’ se preste para esa clase de cosas.

La creadora de contenido ‘La Jesuu’, no se quedó callada ante las palabras de Merly Ome, y envió un contundente mensaje de que no le interesa estar asociada con ninguna de las dos mujeres, por la clase de comportamientos que hacen, y Cossio también se refirió a esas palabras, afirmando lo mismo que su colega ‘La Jessu’. Claramente, las redes sociales les dieron la razón a ambos por su actitud indiferente ante estos ataques.

Yina Calderón defendió a su mamá y volvió a atacar a quienes se defendieron de lo que dijeron

La mujer dsalió a su propia defensa afirmando que de quienes mencionó, se estaban sintiendo muy ‘victimizados’ con sus palabras, como si lo que hubieran dicho ambas no hubiese sido la gran cosa, y continuando con su descaro, les dijo que para eso ‘existían las redes sociales’, para burlarse de los demás, y a su vez. e hizo llegar un contundente mensaje a Yeferson Cossio:

Este es un mensaje pa’ Cossio que no hace más que victimizarse, no bebé, no hay que victimizarse, o le recuerdo a él cuando con su amigo japones se puso a burlarse de mí y a ridiculizarme en las redes sin yo siquiera conocerlo, humillándome en redes sociales, pero ahí sino, pero ahora soy yo la que dice algo y ahí si se hacen las víctimas, estamos en una red social donde uno asume las consecuencias.”, dijo Calderón

O sea, que los demás tienen que aguantarse los malos tratos, las ofensas y las groserías que ella y su madre dijeron solo porque lo hablaron a través de una red social. Vean pues.

Este es el mensaje, bastante sinvergüenza, que dio la creadora de contenido al defender a su madre de las burlas y ofensas que les han caído por sus irrespetuoso comentarios: