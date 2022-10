Sigue el karma y la polémica en la vida de Yina Calderón: su madre atacó a otros influencers

Quienes pensaban que Yina Calderón era la única integrante de su familia a la que le gustaba la polémica, ya entendieron de dónde proviene la forma de ser de esta reconocida influencer, pues su madre Merly Ome dejó claro que la irreverencia es lo suyo, pues no le teme al qué dirán tras sus cuestionamientos en contra de algunos colegas de su hija.

Y es que recientemente la también DJ hizo una dinámica para las redes sociales con su mentora. Ahí Yina le colocó una serie de fotografías para que esta mujer que demostró que no le teme a nada diera su opinión acerca del resto de influencers quienes como su hija se ganan la vida a través de la generación de contenidos.

Con ello se armó la polémica, pues a cada uno de ellos les hizo fuertes críticas sobre su personalidad, manera de manejar sus redes e incluso de su aspecto. Esto molestó hasta a los detractores de cada uno de ellos, pues consideran que ellas no tienen moral o criterio para cuestionarlos, pues ellas tampoco son tan queridas por los usuarios de las redes quienes siempre descalifican sus acciones, sobre todo las constantes y peligrosas cirugías a las que se somete la huilense.

Madre de Yina Calderón no le teme a nada: habló sin filtros

Pero, lo peor de esta dinámica que realizó la mamá de Yina Calderón es que no fue nada privada, pues sin importarle las reacciones que vendrán en su contra ella expresó que: “Yeferson Cossio dice que ayuda mucho a la gente pobre, que da muchos regalos”, pero a su criterio éste se la pasa es de fiesta en fiesta repartiendo sustancias ilícitas.

Luego le tocó el turno a ‘La Jesuu’, a quien con tan solo mirar la foto expresó: “Es un espanto”. Mientras que al referirse a La Liendra Merly comentó: “El que lo tiene chiquito, ¿eso, pa’ qué? ¿Eso, pa’ qué, chiquito?”. Y por si fuera poco, Andrea Valdiri no podía quedar por fuera de esta dinámica en la que dijo: “Ella es muy bonita, pero ellas fue la que perdió la platica, le pasó igual que a mí. Come y come y come… Y pierde uno la platica… Ella la ofendió bastante, la vez del cloro y todo eso”. Esto debido a lo que ella considera que fue una mala cirugía de abdomen.

Sin embargo, algo que llamó la atención de todos es que la señora no criticó abiertamente a Epa Colombia, por el contrario, le parece que podría ser una buena aliada para su hija. “Ella me ha ofendido bastante, pero igual, es una muchacha que ha ido creciendo, igual que usted. Y hagan alianza las dos, porque son igual de locas las dos…”, dijo Ome generando así más repudio entre los usuarios de las redes sociales.