¿Es cochina?: la verdadera razón por la que Yina Calderón lleva días sin bañarse

Las cirugías que se ha realizado Yina Calderón han terminado por ser mas malas, que buenas, y estas le han acarreado varios dolores de cabeza a lo largo de los años.

Recientemente ella misma contó por redes sociales que el pasado 26 de septiembre de 2022, se había sometido a una cirugía para reimplantarse los glúteos, y de paso corregir los daños y deformidades que le dejaron las pasadas intervenciones que se realizó en esa area.

Pues ahora, semanas después de la operación, la creadora de contenido hizo un comentario (completamente innecesario porque nadie se lo pidió), sobre la falta de higiene que ha tenido.

Según lo que subió a sus historias de Instagram, Calderón contó que ha seguido todas las recomendaciones post quirúrgicas que le han dado los médicos sobre su alimentación, y dejar su vida alocada de una vez por todas. Además incluyó el hecho de que lleva semanas sin entrar a una ducha.

Yina Calderón comentó no se ha bañado en semanas

Al mencionar el tema de la limpieza tras la intervención, la DJ afirmó que no se ha bañado durante días: “Todavía no me he bañado. Nenés, tengo que confesar algo: hace quince días que no me ducho, hoy tengo quince días sin bañarme”, dijo sin vergüenza alguna la mujer. “He estado bañándome como un gato a punta de pañitos húmedos”, recalcó.

Esto, con la excusa de que presuntamente le dijeron que no debía introducirse ningún líquido en sus heridas, incisiones o en el are donde se operó: “Debido a la cirugía, prefiero que no entre agua en la incisión, de ninguna manera. Eso ha hecho que se cierre rápido. He podido estar quince días sin bañarme, ¿cómo lo ven?”, afirmó Calderón

Yina también aprovechó para responder las preguntas que le han hecho llegar, creyéndose experta en el tema sobre el proceso de curación que lleva y como lo ha soportado desde su paso por el quirófano:

“Saben, soy muy juiciosa, queridos, mi curación va bien, (hizo la seña con el pulgar arriba). Tengo severos enfermeros… Hay muchos casos de cicatrización y en cada persona es diferente. En esta cirugía, he progresado mucho porque he sido muy cuidadosa”, dijo la empresaria

“La cicatriz de tu cuerpo puede afectar a tu salud de muchas maneras, por lo que es importante cuidarla bien. La dieta, las cremas, los antibióticos, los drenajes, juegan un papel importante”, puntualizó.

Aparte de su higiene personal, Yina reveló que ni siquiera ha usado una sola gota de maquillaje y considera que ha sido bastante ‘prudente’ para evitar complicaciones en el proceso: “No he ido a arreglarme las cejas… Ni siquiera me maquillo, pero no puedo salir de la cama… Por la cantidad de cuidados con la gluteoplastia, he sido muy prudente”.

En este video se ven las declaraciones de la creadora de contenido con respecto a su higiene personal: