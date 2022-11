Piqué contraataca: amigo dice que fue Shakira fue la que ‘metió cachos’ y no al revés

Un amigo de Piqué quiere voltear la torta: anda diciendo que fue Shakira la que le ‘metió cachos’ y no al revés, como se ha informado oficialmente. Esto, en una entrevista televisiva.

Al ser el ex futbolista el sujeto más odiado por Latinoamérica unida, pues le han sacado todos los trapitos al sol: que no solo la ‘moza’ sobre la esposa, que no sólo los problemas con su empresa, qué no solo que ni Xavi lo quería ni ver ya...

Y habría sido por eso, dicen las malas lenguas, que adelantó su despedida.

Pero este amigo quiere cambiar el discurso acusando a Shakira de lo mismo.

“Precisamente sucedió al revés”

Jordi Basté, quien conoce al exfutbolista y también ejerce como periodista, ofreció una entrevista a El Nacional.

Ahí, lo defendió con toda:

“Gerard Piqué no ha hablado de su separación de Shakira. En tres meses se ha convertido en el malo de la película, y hasta que no sepamos todos los detalles no lo tendríamos que decir”, comenzó a decir.

Y sobre la infidelidad, él también la echa al agua sin mente:

“En la vida todo tiene matices. Y algunos sorprenderán. Y quizás es justo al revés de cómo se ha explicado, sobre todo lo que hace referencia a su vida personal”, expresó.

Ninguno de los involucrados, eso sí, ha dicho algo sobre los rumores. Pero Basté sí señala a Shakira desde el torbellino de la separación.

Y la tormenta no ha parado desde junio, desde que se supo la relación de Piqué con otra mujer, Clara Chía Martí.

Esta ya incluso apareció en el partido de despedida junto a él, y también ha recibido todos los ataques del mundo.

Y ahí siguen ambos: pero por ahora, se sugiere, tal y como puede ver en la entrevista del portal que ¿no todo está contado?