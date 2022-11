¿Los dejó por RCN?: la razón por la que Carlos Calero se va de Día a Día

Carlos Calero es uno de los presentadores más conocidos en la televisión colombiana, y se la ha podido ver en diferentes programas de las cadenas de televisión más populares de la televisión colombiana; RCN y Caracol.

Hace no mucho, el presentador dejó RCN para trabajar en el Canal Caracol, y le ha ido bastante bien pues es uno de los presentadores más queridos en el entretenimiento nacional, pues con su carisma no solo destaca en programas de concurso como presentador, sino también en programas de entrevistas y variedades como lo es ‘Día a día’.

Pero algo que los televidentes notaron fue que el querido presentador no ha estado presente en el magazín por estos días, y esto ha despertado preguntas acerca del destino de Carlos Calero en el canal.

Además tras la culminación de ‘La Voz Senior’, Iván Lalinde ha llegado a hacer parte del programa matutino, llenando el vacío de Carlos Calero, y esto ha preocupado a quienes ven al barranquillero en el programa con frecuencia, pues no saben de su paradero

¿Por qué Carlos Calero ya no sale en ‘Día a Día’?

Si bien Carlos Calero no ha salido recientemente en el matutino del Canal Caracol, el no se irá del canal, pues ahora estará involucrado en el nuevo programa que se lanzará en el canal, y es que su ausencia de ‘Día a día’ es porque ahora formará parte del nuevo concurso llamado ‘La descarga’.

Con esto se confirma que Calero seguirá en Caracol, pero eso no ha evitado que ahora el querido presentador extrañe su antiguo programa.

Los cibernautas desean que ‘La Descarga’ sea todo un fracaso por tener a Marbelle de jurado

Aunque el estreno el reality esté previsto para el 2 de noviembre en horario estelar, las redes no se la perdonan Caracol y a Marbelle, y afirman que nadie se va a tomar el tiempo de ver lo que esa racista tenga para decir:

“Caracol premia el racismo que siente Belkis Maureen, alias “Marbelle” luego el pueblo castiga a caracol por ese acto contra la dignidad! No mas racismo, no mas caracol!, “Caracol hablando maravillas de Linda en la selección Colombia pero contratando a la racista de Marbelle para su nuevo reality. Que contrariedad.”, o “Caracol Televisión premia la ordinariez y el racismo de Marbelle contratandola, dándole una cachetada a quienes creemos qué la Tv no debe auspiciar un comportamiento tan repudiable como ese. Llamar King kong a nuestra vicepresidenta no es algo menor.”, entre muchos más.

Incluso, la presentadora de Canal Uno y quien anteriormente estuvo trabajando con Caracol con el programa ‘Día a día’, por muchos años, se despachó contra la cadena televisiva. con una puya bastante clara: