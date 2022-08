“Se nota la cara de sueño”: burlas a Carlos Calero y Carolina Cruz por su actitud en Día a Día

Los presentadores de ‘Día a día’, el programa mañanero del Canal Caracol, siempre se encargan de dar lo mejor de sí para desarrollar las emisiones del programa a la mejor manera posible. A traves de las diversas secciones se encargan de presentar contenido variado para entretener las mañanas de las familias colombianas.

Pero a veces los ciclos de sueño pueden jugar una mala pasada para cualquiera, y este pudo haber sido el caso de dos de los presentadores, Carlos Calero y Carolina Cruz, quienes además han demostrado mantener una excelente relación tanto dentro como por fuera del ámbito laboral.

En esta ocasión, algunos televidentes y cibernautas se percataron de que la actitud de ambos no estuvo tan alegre y animada como siempre, y aseguran que la falta de sueño se les notaba en la cara.

Carolina Cruz y Carlos Calero tenían ‘cara de dormidos’ en la reciente emisión del programa

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar y señalaron que la ‘cara de dormidos’ que los presentadores tenían, eran más que evidentes y les dijeron que para la próxima emisión deberían descansar un poco más para disimular ‘la cara de trasnocho que llevaban’.

“¿Ustedes se dieron cuenta de lo dormidos que estaban los de día a día hoy?”, “díganle a Carolina Cruz y a Carlos Calero que vayan a echarse agua en la cara”, “como que Carlos Calero y Carolina Cruz tuvieron quien los trasnochara anoche”, entre muchos más.

JAJAJAJAJA mi mamá me acaba de decir lo mismo 😅 toda preocupadita por Carolina Cruz y su falta de sueño — Juan Adarme (@juanadarmme) August 30, 2022

Jajaja en la casa de mis papás se levantan viendo Día a Día y no puedo con la cara de sueño que tienen Carlos Calero y Carolina Cruz sdkjhfkjsdhkfjhsdkjhfkjsdhfkjAAJASDJDSJAHAJAHA — ✨Sabrino Carpintero✨ (@comino_gomez) August 30, 2022

Carolina Cruz deleitó a sus fans con nueva sesión de fotos

En cada fotografía Carolina Cruz dejó ver que tiene mucho estilo y que el modelaje le sienta bien, pues se vio muy natural, elegante, serena y feliz de poder regalar a sus fans unas nuevas experiencias a través de su cuenta de Instagram en la que siempre los mantiene al tanto de cada uno de sus proyectos.

Pero, esta no es la primera vez que la presentadora deslumbra con su belleza, pues en su feed suele siempre mostrar algunos atuendos con los que marca tendencia y se gana los más atrevidos piropos o comentarios del público que está feliz de verla asumir nuevos retos. Y aunque a veces recibe algunas críticas por considerar que no luce de forma adecuada a su edad, ella no escatima en seguir trabajando para diferentes marcas y posar para con mucho estilo y glamour que tanto le caracteriza.