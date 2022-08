“Sin palabras”: Carolina Cruz rompe esquemas con el look más sofisticado que ha tenido

Una vez más Carolina Cruz da de qué hablar, pero en esta oportunidad, la presentadora de ‘Día a Día’ dejó a más de uno sin habla al mostrar las imágenes en las que luce un atuendo sobrio, pero elegante. Este define su silueta y con el que, sin duda, rompe todos los esquemas.

Y es que en esta oportunidad, la ex de Lincoln Palomeque demostró que posee mucha actitud, pues supo lucir con elegancia y feminidad un jumpsuit largo que poseía un escote sugerente, pero delicado, así como una amplia chamarra con detalles muy elegantes que completó con un sombrero vaquero que bien supo combinar con unos tacones puntiagudos que, sin duda, dejaron a todos sus seguidores muy impactados, dejando ver que se encuentra en una etapa en la que se arriesga a formar parte de distintos proyectos que le permitan descubrir todo su potencial.

“Que estilo tan divino”, “No no no no, muerooooooooooooo! De portada”, “Wowwww! Sin palabras divina Caro”, “Un estilo que impacta”, “Increíblemente espectacular”, “Tan linda y que porte tan elegante”, fueron algunas de las cientos de reacciones que surgieron tras esta sesión de fotos que además fue tomada en blanco y negro para así acentuar el poder femenino de la presentadora.

Carolina Cruz deleitó a sus fans con nueva sesión de fotos

En cada fotografía Carolina Cruz dejó ver que tiene mucho estilo y que el modelaje le sienta bien, pues se vio muy natural, elegante, serena y feliz de poder regalar a sus fans unas nuevas experiencias a través de su cuenta de Instagram en la que siempre los mantiene al tanto de cada uno de sus proyectos.

Pero, esta no es la primera vez que la presentadora deslumbra con su belleza, pues en su feed suele siempre mostrar algunos atuendos con los que marca tendencia y se gana los más atrevidos piropos o comentarios del público que está feliz de verla asumir nuevos retos. Y aunque a veces recibe algunas críticas por considerar que no luce de forma adecuada a su edad, ella no escatima en seguir trabajando para diferentes marcas y posar para con mucho estilo y glamour que tanto le caracteriza.