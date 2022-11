¿30 millones por hacer el ridículo?: Miguel Polo Polo, ‘despedazado’ por felicidad ante antitaurinos

Tristemente, la Plenaria de la Cámara de Representantes hundió en la noche del pasado martes 1 de noviembre, el proyecto de ley que buscaba prohibir las corridas de toros a nivel nacional.

Si bien al inicio esta iniciativa iba como viento a popa ya que contaba con la mayoría de votos para continuar a la fase, a última hora se hundió de un momento a otro. Qué tristeza este país que es capaz de seguir avalando esta tortura.

“Hubo una confluencia de temas negativos para el proyecto de ley, hubo mucho lobby por parte de los taurinos que llevan semanas aquí. Hay intereses personales para que esto no avance y es un día muy triste para quienes queremos luchar contra el maltrato animal, el Congreso no estuvo a la altura y realmente es triste lo que está ocurriendo”, dijo el senador Losada ante lo que sucedió.

Claramente la posición se encontraba celebrando, como si esto fuera motivo para estar en esas, o como si celebrar la muerte de un animal por entretenimiento fuera algo que mereciera aplausos y no vergüenza en el país.

Y justamente a uno de los que se le vio celebrar por todos los aires fue al ‘representante de las curules afro’, que para ser alguien de color es un racista completo y su propia comunidad lo considera ‘despreciable’ y una vergüenza completa para las negritudes’, Miguel Polo Polo.

Ni corto ni perezoso el joven uribista publicó un video en el que donde se le ve aplaudiendo eufóricamente y decir las siguientes palabras, tras conocerse la archivación del proyecto de ley en Colombia: “La izquierda hipócrita queriendo prohibir corridas de toros y aplaudiendo, con sus pañuelitos verdes, el asesinato de un bebe en el vientre. Le hundimos en cámara su proyecto. Cómo ellos dicen: si no te gusta el aborto, no abortes. Pues si no te gustan las corridas, no vayas”, aseguró Polo Polo, de la manera mas ignorante posible.

Miguel Polo Polo es al único al que se le ocurre hacer este tipo de comparaciones ignorantes, misóginas y nefastas.

Según el documento que se expidió, esta decisión según afirman los uribistas, se tomó ya que el proyecto “deja de lado cuestiones esenciales como qué sucederá con las tierras y el ganado que hoy están destinados a la producción del toro bravo o de lidia. Tampoco dice qué será del futuro de los monosabios, toreros, novilleros y rejoneadores que expresaron en múltiples ocasiones que los sueños no se compran ni desean ejercer una profesión distinta a la escogida por ellos en libertad, así mismo tampoco hay una solución para los empleos indirectos que se acabarían: restaurantes, hotelería, logística, transporte, entre otros”.

Además, “que no se contempla el impacto fiscal de lo que dejaría de recibir el Estado por cuenta de la prohibición de estas actividades”.

La izquierda hipócrita queriendo prohibir corridas de toros y aplaudiendo, con sus pañuelitos verdes, el asesinato de un bebe en el vientre. Le hundimos en cámara su proyecto. Cómo ellos dicen: si no te gusta el aborto, no abortes. Pues si no te gustan las corridas, no vayas. pic.twitter.com/5CogcczDC7 — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) November 2, 2022

Pues en redes lo ‘acabaron’ y se preguntan como es que ese sujeto se gana 30 millones de salario ‘por ser un payaso’

Al joven pareciera que le gustara ver como lo acaban en redes sociales a diario, por actitudes y comentarios como estos. La opinión pública ha mostrado su completo rechazo ante este hombre en multiples ocasiones y se siguen preguntando, no solo como alguien que mintió para obtener una curul pueda seguir ocupando un puesto en el congreso, y por qué sus opiniones ‘son tenidas en cuenta’.

“Celebrando como una victoria personal que seguirán torturando toros por diversión? Este comemierda no tiene un ápice de disimulo que no se trata de representar a Colombia sino una lucha campal de su ego. Gracias a todos los hps que eligieron a este remalparido.”, “Celebras haber “ganado” algo en contra del gobierno actual, pero te importa muy poco la vida de los animales ni tampoco el sustento de la gente que se lucra de las corridas, no me imagino como serán las votaciones de los más importantes PL.”, “Lo más triste de ver a este mequetrefe, es que ni siquiera está ahí por Colombia, por si gente , por mejorar, esta solo por ver qué a la izquierda le vaya mal , no solo es mal representante es mala persona este hpta”, o también “Me da mucha más rabia ver su reacción. En serio si que es un subnormal.”.

Las comparaciones de este subnormal son mucho más patéticas que el en sí, explicarle como la tortura de horas y final asesinato de un animal por una diversión sádica, es lo mas alejado a la decisión consciente de una mujer sobre su cuerpo y su futuro. No se si es bruto o imbécil. — María Mulata🌷🔻 (@atisiram) November 2, 2022

No olvidar que este mamarracho despreciable está ahí por la narcofinanciación de @MariaFdaCabal https://t.co/pO4pVT7eHJ — Aura Magna (@ahuramazdacol) November 2, 2022