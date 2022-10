Revelan que Piqué prefiere a Clara Chía porque Shakira “siempre iba de diva”

A pesar de que casi todo lo que tiene que ver con Clara Chía y su nueva relación con Gerard Piqué ha siso revelado, surge una nueva vertiente de este romance tan polémico.

Y es que el canal Telecinco de España se dio a la tarea de levantar más controversia sobre lo que ya es conocido por todos, pero lo que más sorprende es que una amiga muy cercana a la joven de 23 años se dio a la tarea de contar su versión y el por qué el futbolista quedó enamorado de esta chica y dejó a un lado a una estrella tan imponente y sexy como lo es la colombiana.

“Ella está integrada, en la empresa donde también trabajan amigos de Piqué. Esa es una cosa que Shakira nunca ha conseguido. Jamás ha conectado con las otras esposas de futbolistas. A él le gusta cómo se integra Clara con los amigos de Piqué. Y por eso la llevó de pareja a la boda del 20 de agosto”, dijo Gemma Iglesias quien se encargó de presentarlos a pesar de que la estudiante de relaciones públicas tenía otro novio cuando conoció al jugador del Barcelona.

Clara Chía ha sido más amigable y menos diva que Shakira

En su declaración, la amiga de Clara Chía ha insistido en que su amiga ha sido más humilde, sencilla y sobre todo cercana al entorno de su novio Piqué, pues desde siempre ha demostrado que es una chica normal y no posee el “divismo” que según ella tiene Shakira.

Incluso, esta joven que además pertenece a la clase social alta española asegura que la colombiana siempre ha sido muy arisca y era algo que no le gustaba a su ex e incluso estaba en contra de todo lo que él hacía con sus demás compañeros del equipo culé luego de un partido, pues siempre habían salidas nocturnas para celebrar cada éxito y esto no era del agrado de la artista.

Por eso, hay quienes aseguran que por eso, ahora más que nunca el deportista luce y se siente todo un adolescente al lado de esta chica que solo le ha inyectado libertad a su vida. No en vano en su viaje a París causó sorpresa y revuelo al lucir una bandana como si se tratara de un acto de rebeldía.