“Arruinará a Caracol”: ya le desean lo peor a Marbelle en su reality

El nuevo programa del Canal Caracol que tendrá como parte del elenco de jurados a Marbelle, no tiene buena pinta según las redes sociales, y han sido contundentes a la hora de boicotear y mostrar el profundo rechazo que tienen frente al hecho de que la polémica mujer haga parte del reality.

El nuevo reality ‘La Descarga’, ha sido objeto de negación absoluto al saber que la polémica cantante seria parte de este, pues nadie olvida los comentarios tan desagradables que se ha atrevido a hacer contra la vicepresidenta Francia Marquez, y el resto de comportamientos que ha tenido al momento de manifestar su inconformismo con el nuevo gobierno.

Si bien este se trataría de un nuevo formato nuevo con el que buscan hacer algo diferente a los realities que ya están establecidos, no parece que hayan tomado la decisión más correcta contratar y darle pantalla a una persona que abiertamente ha sido racista y misógina.

El descaro del canal fue tanto que una de sus primeras promociones y comerciales fue revelando que Marbelle, y ahora afirman que este será el final del canal.

Caracol se fue a la fija, aprovechando el momento mediático de Marbelle con sus polémicas políticas, para incluirla en su nuevo reality musical. RCN ya había hecho lo propio con Alejandra Azcárate y su tragedia familiar. Al fin todo se monetariza y se banaliza — Discípulo de Hipócrates 🩺🧬📚 (@NuevoVoltaire) October 26, 2022

Los cibernautas desean que ‘La Descarga’ sea todo un fracaso por tener a Marbelle de jurado

Aunque el estreno el reality esté previsto para el 2 de noviembre en horario estelar, las redes no se la perdonan Caracol y a Marbelle, y afirman que nadie se va a tomar el tiempo de ver lo que esa racista tenga para decir:

“Caracol premia el racismo que siente Belkis Maureen, alias “Marbelle” luego el pueblo castiga a caracol por ese acto contra la dignidad! No mas racismo, no mas caracol!, “Caracol hablando maravillas de Linda en la selección Colombia pero contratando a la racista de Marbelle para su nuevo reality. Que contrariedad.”, o “Caracol Televisión premia la ordinariez y el racismo de Marbelle contratandola,dándole una cachetada a quienes creemos qué la Tv no debe auspiciar un comportamiento tan repudiable como ese. Llamar King kong a nuestra vicepresidenta no es algo menor.”, entre muchos más.

Incluso, la presentadora de Canal Uno y quien anteriormente estuvo trabajando con Caracol con el programa ‘Día a día’, por muchos años, se despachó contra la cadena televisiva. con una puya bastante clara: