¿Por eso le va bien?: Recuerdan el famoso pacto que Shakira hizo con el diablo

Bien dicen por ahí que, si a uno de chiquito no le dijeron que Shakira era satánica, no tuvo infancia. Esa era la frase por excelencia en la mayoría de los hogares colombianos cada vez que la música de la artista sonaba en las radios o en la televisión, desde inicios de su carrera.

Incluso, el famoso vidente colombiano Rodrigo Rodríguez aseguró en su momento que el poseía evidencias de que el rumor de que Shakira había vendido su alma al diablo era más que comprobado, señalando a que los movimientos sensuales en videos musicales como ‘Waka Waka’ o ‘Chantaje’ eran su manera de rendir tributo al diablo y a su pacto.

Curiosamente, la generación que creció escuchando todas estas cosas de sus familiares, es la misma generación que hoy en día grita a todo pulmón sus más recientes temas, como ‘Te Felicito’, y sus letras sobre el desamor resuenan más que nunca, justo en medio de toda la controversia que ha generado su separación de Piqué después de 12 años de relación.

Pero muchos no olvidan esos días en los que las mamás afirmaban que escuchar las canciones de la colombiana al revés, descifraba mensajes de adoración satánica, en su disco ‘¿Dónde están los ladrones?’: En la canción Inevitable supuestamente se escuchaba una frase que decía “Lastímenme, sangre seré, le doy gracias a Asmodeo”. Asmodeo era un demonio que aparece en el libro de Tobías como demonio de los placeres impuros. Además, en otra canción del disco, titulada ‘Sombra de ti’ al parecer, al ser escuchada al revés se entendía “Jesús, no me sé salvar”.

En adición, unas de las críticas a las que la colombiana se ha enfrentado en multiples ocasiones, ha sido cuando le tildan de tener ‘voz de cabra’. La cabra es uno de los símbolos para representar a Satanás, ya que se le relaciona con Baphomet, una criatura de los relatos antiguos de Babilonia que en su forma es mitad humano y mitad cabra. La Iglesia Católica como señala a este ser como un símbolo de maldad.

El pasaje bíblico del libro de Mateo, Mateo 25:31-46 lee que “cuando Jesús regrese, separará a las naciones tal como un pastor separa a las ovejas de las cabras, las primeras irían a la derecha y las segundas a la izquierda”. Para la iglesia, las cabras son la forma de representar a los pecadores.

En álbum ‘Pies descalzos’, Shakira tuvo varias referencias a temas bíblicos: “Tu mordiste la manzana, renunciaste al paraíso y condenaste a una serpiente siendo tú el que así lo quiso”, y con la llegada de la canción Octavo día, la reputación de que Shakira era una adora de Satanás se hizo más fuerte que nunca, debido a frases dichas como “Pobre de Dios que no sale en revistas. No es modelo, ni artista o de familia real”. En este tema, la cantante no solo pretendía hacer una crítica a la religión, más bien era una referencia a la pérdida de fe de la humanidad. Aun así, esto terminó siendo interpretado de la manera errónea, tomándolo como blasfemia y como una burla a la iglesia y la religión.

Pero... ¿qué tan cierto es eso?, si hubiese sido el caso, Shakira hubiera alcanzado una fama prácticamente instantánea a nivel mundial, cosa que no ocurrió con la artista, cuyos dos primeros trabajos discográficos: Magia lanzado en el año 1991 y Peligro, en 1993, ambos fueron un completo fracaso. Solo hasta su disco ‘Laundry Service’, la carrera de Shakira vio un despegue internacional.

Comparando su carrera con nombres como Madonna o Beyoncé, artistas que suelen poner a la par con la colombiana debido a su enorme impacto tanto cultural como artísticamente, las dos primeras han vendido más de 400 millones de álbumes en el mundo en conjunto. Shakira hasta la fecha ha vendido alrededor de 70 millones. Si hablamos de cifras en pago, también comparada con artistas de su nivel como Rihanna, Katy Perry o Taylor Swift, Shakira ocupa el décimo lugar del ranking de artistas femeninas mejores pagas.

Si hubiese hecho algún pacto con esta entidad demoniaca, ¿no estaría Shakira por encima de todas esas cifras?

Y saber que de chiquita decía y me creía el cuento de que Shakira tenía pacto con el diablo por como bailaba JAJAJAJAJAJAJJAJAJAJJAJAJA — Leidy Idrobo👂🧠 (@LeidyIdrobo_4) October 22, 2022

Y que Shakira había hecho un pacto con el diablo para ser exitosa y que KISS significaba "Kings in Satan Service". https://t.co/A3kmoxzFMV — esteban.absente (@El_Tipo_Este) October 18, 2022

Esto no es con la intención alguna de desmeritar o ‘pordebajear’ el trabajo de la artista ganadora del Grammy con sus pares, puesto que Shakira ha batido records y su nombre pasará a la historia como la artista colombiana más importante de la historia moderna, sino con el fin de hacer hincapié en lo malintencionados y descabellados que fueron esos rumores en su momento.

Si bien estos rumores no cesaran y ahora en época de Halloween estos mitos vuelven a tomar fuerza, lo que si quedó claro fue que Shakira no necesitó de ritos satánicos para alcanzar la fama, y que tal vez, solo tal vez, el decir que esto fue la razón de su éxito no fue sino una manera vil y despiadada de querer desprestigiar los logros que la colombiana había alcanzado en tan poco tiempo, relativamente.