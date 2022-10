“Nos lo decía a gritos”: Shakira dejó ‘en la calle’ a Piqué con estas canciones y nunca nos dimos cuenta

A través de un hilo en TikTok, una usuaria demostró que Shakira más de una vez nos gritó las traiciones de Piqué a través de sus canciones. Surge en medio del lanzamiento de su tema ‘Monotonía’ con Ozuna, en el que desnuda sus sentimientos y la herida que le dejó el padre de sus hijos por la infidelidad por parte del futbolista con Clara Chía Marti.

La usuaria @amygarcia1691 plasmó que todo estaba mal desde antes y que nadie quiso escucharla. Ella estudió las letras de cada una de sus canciones que dejaron lo antes dicho por sentado.

[ Mientras Shakira factura, Clara Chía ‘paga el pato’: destrozada por su canción tomó dura decisión en su vida ]

‘Girl Like me’

Comienza en ‘Girl Like me’, ella ya mostraba que tenía dudas de los cuernos que le ponía Piqué. “So they tell me that you lookin’ for a girl like me. So they tell me that you lookin’ for a girl like me. A girl like me (la-la-latinas)”. Canta Shak con la increíble coreografía que se mandó. Y como dice el final de esa parte; una latina y evidentemente Clara Chía no lo es.

‘Me Gusta’

Esta es una colaboración con Anuel AA que lanzó en 2020. Claramente habla de una relación fracturada en la que no se puede ni hablar. “Antes me llenabas la casa de rosas, y ahora solo vive llena de tus cosas. Dices que me quieres, pero siento que me usas. Te perfumabas cuando iba a visitarte y ahora ni compras la cuchilla para afeitarte”.

‘Don’t Wait Up’

En 2021, Shakira seguía insistiendo que se veía invisible para él. “¿Por qué no guardas tu teléfono y me miras a los ojos? Me arreglé para ti, pero pareces tan ocupado. Es el momento de arreglarnos”. “Necesito hacer algo por mi misma. No esperes despierto”, dice y hasta pide por primera vez le pide que sea fiel.

‘Te felicito’

En 2022 llegó la resignación y ya se ve el desconsuelo: “Me tratas como uno más de tus antojos”. En esta canción en colaboración con Rauw Alejandro ya se siente el dolor: “me dueles los ojos de tanto llorar por ti y ahora dices que lo sientes”.

‘Monotonía

Ya anunciaron la decisión de separarse y comenzaron los problemas y la bola de nieve. Ya en esta canción con Ozuna los mensajes fueron más directos y más claros. Incluso, representó a Piqué de una forma muy explícita. Sin mostrar el rostro, usando la misma ropa que en el video de ‘Me enamoré' y con una bazuca que le abrió un hueco en el alma.

“Que yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí…”, dice Shak. “No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría”.

Un momento difícil para ella

Shakira aseguró en una entrevista para la revista ELLE que se encuentra en “una de las horas más difíciles y oscuras”. “Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor”, indica.