¿Huye de Barcelona? Captan a Clara Chía con maleta en mano, apresurada y sin Piqué

Ante todas las críticas y fuertes presiones que ha recibido Clara Chía, hay quienes aseguran que ella estaría tan cansada que prefiere huir de Barcelona que seguir siendo el epicentro de todo el caos que le ha tocado vivir desde que se conoció que era la nueva pareja de Gerard Piqué.

Por eso, ella tomó la firma decisión de no asistir más a las oficinas de Kosmos, pues sus compañeros de trabajo no le estarían dando un trato tan amigable, ni mucho menos soporta el estar rodeada de fotografías y demás reconocimientos que le han hecho a Shakira y que aún el deportista no ha pedido que sean retirados.

Ante ello, se corrió el rumor de que esta chica de tan solo 23 años no estaría dispuesta a seguir soportando tantos desencuentros que solo le han generado miles de problemas a su salud e incluso a su estado de ánimo, pues al parecer, ahora más que nunca está a la defensiva y quizás por eso estaría huyendo de su tierra natal.

Clara Chía estaría huyendo de Barcelona sin Piqué

Esto se hizo viral en las redes luego de que se viera una fotografía a Clara Chía de perfil, con maleta en mano y caminando de manera apresurada tal y como si se estuviera alejando o dejando a Piqué en Barcelona y ella tomaría un rumbo diferente.

En la fotografía también se aprecia cómo esta estudiante de relaciones públicas estaría queriendo pasar desapercibida, pero aún así fue captada por un furtivo paparazzi que no dudó en registrar este momento y filtrarlo en el mundo 2.0.

Y aunque no se ha confirmado nada sobre ello, hay quienes ya han sacado las conclusiones de que esta jovencita, pese a contar con múltiples beneficios o privilegios en Kosmos y tener ahora una mansión millonaria en la zona más exclusiva de España, estaría ya harta de tener que lidiar con tantas críticas, por lo que no es de extrañar que quiera despejar su mente lejos de casa, aunque sea por unos días.