“¿Y la ayuda pa’ cuando?”: le piden a la primera dama que deje de bailar y ayude a los damnificados

Verónica Alcocer, la actual Primera Dama, ha encantado a muchos con su personalidad y carisma. Y si bien ha tenido comunicaciones últimamente, bastante cuestionables, también ha generado curiosidad por sus bailes (otro motivo para atacarla de manera injustificada).

Desde la campaña de Petro, al mostrar su destreza en varios ritmos, algunas personas, que seguramente tienen telégrafo, pianola en sus casas y que sobre todo, tienen la mente muy encorsetada, le han dicho “brincona” por bailar y con buen ritmo.

Es decir, no esperen cualquier coreografía triste de TikTok: Alcocer tiene sabor real. Y al parecer para estos descendientes directos de la Colonia, donde “cuerpo femenino igual a pecado”, esto es “poco propio” para una mujer en su posición.

Desafortunadamente, hasta el momento han sido más bailes que acciones los que ha tenido la primera dama con los colombianos. Si bien, sus destrezas en el baile son innegables, a este punto los colombianos le están pidiendo más resultados que solo ‘enaltecer la cultura de la danza en el país’.

Tras nuevo video en redes, usuarios le piden que se ponga a trabajar y ‘deje de bailar’

El talento de la primera dama se le aplaude, pues no todos pueden bailar con el sentimiento que ella le mete, pero esto claramente no es suficiente para quienes votaron por su esposo, y tras ver los estragos que las lluvias están haciendo en el país en estos momentos, varios le han pedido que en vez de seguir encantando con sus destrezas, mejor lo haga ayudando a quienes el clima ha azotado violentamente.

“Waooooo pero no veo la ayuda!”, “Por que no se le ha visto en la Guajira, metida en el agua ayudando a los necesitados??”, “Ésta primera dama es tan inútil que solo saber bailar”, “Muy chevere y todo, pero me gustaría verla atender los damnificados por el invierno en el territorio, todo el país en emergencia, esperamos mucho de usted, seguimos creyendo!”, entre muchos más.

Le agradecen a Verónica Alcocer por eliminar el visado al Reino Unido

Los cibernautas le atribuyen este histórico a la gestión de la primera dama, Verónica Alcocer, y su visita al Reino Unido para las exequias de la Reina Isabel II. Esto, de manera divertida claro está, pues si bien probablemente no haya relación entre ambas situaciones, los seguidores del gobierno Petro han hecho ‘fiesta’ en redes y no han demorado en agradecerle a la primera dama por haber asistido al funeral de la fallecida monarca.

“Verónica Alcocer en dos meses hizo más que la Cerda del cerdo Duque y Petro también ahora con la Eliminación de la visa para ir a Reino Unido, parece que sirvió ir al funeral de la Reina Isabel, abriendo más fronteras al verdadero camino de la Paz Apoyo total a Petro”, “Qué dicen ahora los que criticaron el viaje de Verónica Alcocer a Reino Unido?? Muchas gracias por el retiro de la visa querida Vero”, “Todos sabemos que esa visa se eliminó gracias a la gestión de Verónica Alcocer ante la Reina Camila.”, entre muchos más.