Internautas descubren que desde ‘Chantaje’, la relación de Piqué y Shakira iba mal

Shakira ha derramado su corazón en el nuevo video de su canción ‘Monotonia’, y las indirectas, referencias y ‘easter eggs’ han estado a la orden del día, y sus fanáticos esta intentando mirar con lupa de detalle cada una de estas pistas sobre como terminó su relación con el deportista.

No solo eso, también se han puesto a revisar en sus trabajos anteriores si había algún indicio de que las cosas con el jugador del Barcelona estuvieran mal, y como el que busca, encuentra, el descubrimiento que han hecho ha sido revelador para muchos.

Al parecer, en las letras de su canción con Maluma, ‘Chantaje’, habrían pistas que daban a entender que desde allí, la relación que con tanto amor Shakira había construido con Piqué, empezó a agrietarse de manera irremediable.

Afirman que ‘Chantaje’ tiene un mensaje oculto con respecto a la relación que tenían Shakira y Piqué

Los fanáticos de la artista colombiana indagaron y pusieron atención a las letras de canciones como ‘Te Felicito’, ‘Don’t Wait Up’ o ‘Girl Like Me’ y ‘Chantaje’ ya que estas han sido las canciones mas recientes que Shakira a lanzado y las conclusiones a las que llegaron los cibernautas han sido impactantes, pues aseguran que en esas letras se esconden muchísimas más referencias a la relación, que nadie notó en su momento porque se creía que la relación seguia como viento a popa

La que mas ha resonado, es la que afirma que Shakira y Maluma estaban cantando la canción a la inversa: es decir, Shakira cantaba lo que le decía Gerard Piqué a ella, mientras que las partes de Maluma eran vistas desde la perspectiva de Shakira. Esto, gracias a letras como: “Cuando estás bien, te alejas de mí” o “Se escucha en la calle que ya no me quieres. Ven y dímelo en la cara”, se le puede escuchar decir al ‘Pretty Boy, Dirty Boy’ en sus primeros versos, mientras que Shakira le responde a su colega en la canción con palabras como “Conmigo ves, nunca se sabe. Un día digo que no y otro que sí” o también “Pregúntale a quien tú quieras. Vida, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti”.

Sus fans recuerdan muy bien como Piqué le decía en cariño ‘vida’ a Shakira, y con eso bastó para que todos los hilos se conectaran.

La llave! Si recuerdan q les dije que Chantaje estaba cantada a la inversa? Q lo q dice Maluma realmente era shak y lo de shak era lo q decía el... "Otro"🤬🤬 aiss mi Shaki todo lo venías contando en tus letras 😭😭 pic.twitter.com/x2nNJePEAe — Shakira-Barranquilla (España)🤖 (@sweetycary) October 20, 2022

Inmediatamente a sus fans ‘les voló la cabeza’ con esta teoría, y en redes sociales han comentado lo cierto que esto puede ser, y han encontrado más razones para arremeter contra su expareja, puesto que al parecer los abusos que cometió no serían recientes o del lapso de un año hasta la fecha:

“Shakira ya le ganó a Marvel y a Pixar.”, “Siento lo mismo; ahora escucho sus canciones y siento que venía reseñando el daño en esta relación, tienen un hilo conductor claro ¡Pero ya no estás sola mi Shaki!”, “cero dudas de que shakira y taylor swift son hermanas, una gringa y una latina”, o también “Me estás diciendo que hay un ShakiVerso?” entre muchos más.

Me parte el corazón esta mujer. https://t.co/toCLRu6YKW — Flopi (@florenciabrego) October 20, 2022