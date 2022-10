Aunque parezca insólito Shakira reveló en su tema que aún ama a Piqué

El tan esperado estreno de ‘Monotonía’ ha sido motivo de análisis por los más fieles seguidores de Shakira. Cada uno de ellos se ha dado a la tarea de conocer qué es lo que realmente pasó entre ella y Gerard Piqué.

Por eso, existen algunas críticas, pues a pesar del dolor o todo el sufrimiento por el que pasó y sigue viviendo tras descubrir además la infidelidad de parte del español, la cantante asegura que aún lo ama. Esto sorprendió a más de uno, pues lo que menos se esperaban es que ella aún sintiera un sentimiento positivo ante el hombre que la cambió por otra.

La estrofa que así lo revela expresa: “Es mejor que esto se acabe ya. No me repitas otra vez, que esa ya la vi . Que yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí...”, sin embargo, la estocada para los fan fueron estas palabras: “Este amor no ha muerto. Pero está delirando”.

Fans sorprendidos al saber que Shakira aún ama a Piqué

Ante estas reveladoras estrofas la fiel fanaticada de Shakira no tardó en reaccionar y asegurar que pese a todo ella es una mujer astuta, inteligente y que más allá de sus sentimientos es capaz de no guardarle tanto rencor porque ante todo es el padre de sus hijos Milan y Sasha.

GRITALO!!! #Shakira que esto debe de ser frase iconica ✨️✨️✨️✨️ mi Shakira JAMÁS decepciona y con esta frase me lo demostró más ❤️ pic.twitter.com/BXor8DLU0W — Karla Vanessa (@KarlaZelaya1703) October 20, 2022

“No puedo creer que diga que lo quiere”, “Shakira es una dama”, “Ella es una reina”, “Ella no está luchando, por un desamor, se está enfrentando al desapego”, “Esta canción es solo el comienzo de una nueva etapa y ahora al lado de tus hijos hermosos que tanto te aman”, “Me encanta como trasmitiste la desilusión y como hay tantas personas guardando su corazón en cofres”, fueron algunas de las palabras de apoyo que recibió la artista a través de las redes sociales que colapsaron tras el estreno de este tan esperado sencillo que ya es número uno en Latinoamérica.