Por narcisista Shakira dejó a Piqué: así lo revela ‘Monotonía’

Las repuestas a todas las inquietudes sobre lo que sucedía en la relación e inminente separación entre Shakira y Gerard Piqué quedaron despejadas tras el estreno de ‘Monotonía’.

Tras conocerse la historia visual, así como cada estrofa del nuevo tema, el público ya puede entender qué motivó a la cantante a dejar atrás su historia romántica con el deportista quien no le dio valor a su relación de 12 años y con la que conformaron una bella familia al tener a sus dos hijos Milan y Sasha. Y aunque la mayoría pensaba que ellos eran el ideal de pareja, con este sencillo queda revelado que no.

Entre las frases más contundentes están: “De repente ya no eras el mismo. Me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos...Tú en lo tuyo, yo haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo. Y te olvidaste de lo que un día fuimos...”, con estas palabras desgarradoras la barranquillera deja por sentado que entre ellos ya no había amor, sino distintos intereses en los que ya no llegaban a coincidir.

Shakira aclara qué pasó entre ella y Piqué con su nuevo tema

Por eso, el tema ‘Monotonía’ era tan esperado por los seguidores de Shakira, pues ya se sabía que éste daría respuestas a tantas inquietudes sobre la relación que se deterioró poco a poco y que luego reconfirmó que algo más grave pasaba cuando se conoció la nueva pareja de Gerard Piqué.

Frialdad, egoísmo, el no caminar juntos hacía la misma dirección, entre otros intereses fueron puestos en la palestra a través de este estreno en el que no queda duda que más allá de la ‘Monotonía’ esta pareja estaba destinada a fracasar debido a las distancias emocionales que había entre ellos y que la colombiana ocultaba, porque, en el fondo trataba de recuperar o reparar algo que ya estaba roto, por el bien de sus hijos.