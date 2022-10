El plan de venganza de Shakira apenas comienza: encerró su corazón y se quedó con la llave

Una vez más Shakira deja claro que pese a la adversidad se fortalece. Ese es el mensaje final que deja en el video del tema ‘Monotonía’ que grabó junto con Ozuna.

Aquí, la artista colombiana deja ver que pese a toda la decepción y malos ratos que vivió al lado de Gerard Piqué, se recuperará y está más que dispuesta a guardar su corazón bajo llave para que nada ni nadie vuelva a herirla. Pero, lo mejor de todo es que además demuestra que ella es quien tomará el control de su próxima relación, pues se muestra segura y hasta un poco pícara mientras sostiene la herramienta que le permitirá abrir nuevamente sus sentimientos.

Ante esto, sus fieles fans no solo se alegraron sino que la respaldaron en su idea de cuidarse y protegerse para que no vuelva a pasar por la misma situación de dolor, aunque esto le ayude a “monetizar”, pues tras cada experiencia dolorosa, siempre surgen los mejores éxitos de la cantante.

Shakira se fortalece ante el dolor que vivió con Piqué

“Waooooo! Que tremendo tema Shaki!!!! Impecable el mensaje que plasma aquí !!! Me encanto ver al final del video que tu corazón fue encerrado, pero te quedaste con la llave en tus manos … pronto abrirás ese corazón para alguien que te corresponda de verdad”, “Excelente metáfora y mensaje que nos dejas Shak”, “Ella es una reina y además es muy inteligente”, esas fueron algunas de las conclusiones a las que llegaron los más fieles fans de Shakira ante el mensaje que deja con ‘Monotonía’.

Además, la mayoría coincidió en que, pese a su dolor, nuevamente se refugió en la música para sanar heridas y contarle al mundo por lo que pasó. Con esto cerraría un ciclo y estaría dispuesta a seguir adelante conquistando a todos con su talento e ingenio para hacer de su sufrimiento una mina de oro y de miles de éxitos.