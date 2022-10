Ni la ‘Negra Candela’ lo vio venir: Silvestre Dangond dejó la novela a medias

La novela biográfica de Leandro Díaz ha sido un desastre completo para RCN desde el momento de su anuncio, aunque irónicamente ha ocupado los primeros puestos en el rating. Esto provocó que el canal diera luz verde a la producción de más capítulos.

Pero con lo que no contaban era con la cortada de cara que les daría el protagonista de la telenovela a la producción de RCN, pues el cantante les dejó saber que él no seguirá participando en las grabaciones.

¿Por qué se va Silvestre Dangond no continuará en la telenovela de Leandro Díaz?

Los detalles los dio a conocer el presentador Carlos Ochoa en su canal de Youtube, y es que todo apunta a que las fechas de las grabaciones de los nuevos capítulos se cruzan con una gira que el cantante colombiano tiene programado por los Estados Unidos. Aunque RCN hizo todo lo posible por negociar, él se negó a renunciar a sus presentaciones, ya que estaban organizados con bastante anterioridad a la novela, y la cifra de por medio era jugoso.

De igual manera, el presentador aseveró que desde RCN tuvieron que correr para adelantar escenas y grabar el final antes de Dangond se embarque en su gira por Estados Unidos. Con el resto de las escenas que no se alcanzaron a filmar se contratará un doble, ya que ‘presuntamente aún faltan más de 200 episodios por grabarse.

La ‘Negra Candela’ había dicho que esta novela no iba a pintar nada bien

Graciela Torres, nombre real de la reconocida periodista ‘Negra Candela’, dio completamente en el blanco cuando contó cómo la nueva apuesta del Canal RCN, con la novela de ‘Leandro Díaz’, sería un desastre absoluto.

La audiencia y hasta la propia familia del protagonista han desaprobado rotundamente lo que han visto en sus pantallas, y si bien se puede considerar que los ratings dirían lo opuesto, ya que la producción ha logrado posicionarse con buenos puntos, las criticas dicen todo lo contrario a la calidad de la producción, iniciando con su actor principal.

Bien dijo Torres que la actuación del cantante colombiano en la novela no era la mejor, y con el paso de los días los televidentes lo han podido confirmar, Silvestre Dangond no sabe actuar, y en redes no se lo han callado.

“En tan solo un capítulo no se puede medir al talento histriónico de Silvestre Dangond a lo mejor con el tiempo sorprende. Por ahora no, sus diálogos suenan recitados.”, afirmó la periodista en su crítica.

Y ahora con esta demanda encima, las cosas solo parecen ir de mal en peor para esta producción. La periodista no dudo en entregar sus opiniones al respecto en su página web, y en la que afirma ella que muy probablemente esta sea una guerra perdida, puesto que la historia está basada en el libro de Alfonso Sánchez Baute, ‘LEANDRO’.

A pesar de que el hijo de Leandro Diaz salió a los medios a rectificar los hechos y confirmó que en efecto se usó la versión de la obra literaria, las criticas siguen apuntando al mal desempeño del cantante como el responsable de los comentarios qué ha recibido.