Se cumplió: ‘Negra Candela’ dijo que ‘Leandro Díaz’ fracasaría y así fue

Graciela Torres, nombre real de la reconocida periodista ‘Negra Candela’, dio completamente en el blanco cuando contó cómo la nueva apuesta del Canal RCN, con la novela de ‘Leandro Díaz’, sería un desastre absoluto.

La audiencia y hasta la propia familia del protagonista han desaprobado rotundamente lo que han visto en sus pantallas, y si bien se puede considerar que los ratings dirían lo opuesto, ya que la producción ha logrado posicionarse con buenos puntos, las criticas dicen todo lo contrario a la calidad de la producción, iniciando con su actor principal.

Bien dijo Torres que la actuación del cantante colombiano en la novela no era la mejor, y con el paso de los días los televidentes lo han podido confirmar, Silvestre Dangond no sabe actuar, y en redes no se lo han callado.

“En tan solo un capítulo no se puede medir al talento histriónico de Silvestre Dangond a lo mejor con el tiempo sorprende. Por ahora no, sus diálogos suenan recitados.”, afirmó la periodista en su crítica.

Y ahora con esta demanda encima, las cosas solo parecen ir de mal en peor para esta producción. La periodista no dudo en entregar sus opiniones al respecto en su página web, y en la que afirma ella que muy probablemente esta sea una guerra perdida, puesto que la historia está basada en el libro de Alfonso Sánchez Baute, ‘LEANDRO’.

A pesar de que el hijo de Leandro Diaz salió a los medios a rectificar los hechos y confirmó que en efecto se usó la versión de la obra literaria, las criticas siguen apuntando al mal desempeño del cantante como el responsable de los comentarios qué ha recibido.

¿Qué buscaba la tutela impuesta contra el Canal RCN y su producción?

En este libro se afirma como la manera en que Onofre, quien en la novela es interpretado por Abel Duarte es abusivo y maltratador contra su pareja, y por esta razón se retrata a este personaje de esta manera en la producción de RCN. Ahora, Carmen Sofía Díaz Díaz, hermana del compositor, interpuso una tutela contra el canal ante el Juzgado Promiscuo de Hato nuevo, Guajira.

La acción legal le demanda al canal el derecho a la intimidad, el buen nombre y la honra, pidiendo que se eliminen los capítulos emitidos y la cancelación de la novela. Tambien solicitan disculpas y una rectificación de las afirmaciones que se hicieron sobre el personaje.

Esto, para Graciela, tendrá el mismo destino que la tutela que se interpuso con la novela de Diomedes Diaz, puesto que las producciones no pretender ser retratos fieles a las vidas de sus protagonistas, sino que se basan en libros escritos por otros.

“No es una biografía. De manera que por ese lado tampoco cabe una demanda. No lo lograron los hijos de Diomedes Díaz lo más probable es que lo obtengan los hermanos de Leandro. La novela está bien rankeada sobre los siete puntos y puede seguir creciendo si hay un buen villano que reemplace a Abel Díaz cuando muera. Lo demás es ficción como cualquier telenovela.”, expresó ‘La Negra Candela’.