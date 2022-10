El maltrato racista que le hicieron a ‘Yosi Toko’ y del que ningún colombiano se dio cuenta

‘Do re millones’ fue uno de los programas más vistos por los televidentes colombianos hace ya algunos años. Este concurso musical del ‘Canal Caracol’, donde el maestro César Escola fue uno de sus principales presentadores, y se entregaron muchísimos premios a lo largo de su corto paso al aire. El programa se transmitió entre 2012 y 2014.

Otra de las figuras que también brillaba en el programa de concurso por su importante papel fue ‘Yosi Toko’, presentadora del show y además era quien entregaba los premios a los concursantes. A pesar de que fue muy querida, su vida después del programa del Canal Caracol ha sido casi que hermética.

A estos momentos, Vivi Kim, nombre real de la modelo y expresentadora, se encuentra viviendo con su hija Miniso, en Estados Unidos. Por medio de sus perfiles en redes sociales, suele presumir el amor por su bebé y se le ve siendo una madre feliz ante sus más de 30 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

En reiteradas ocasiones ha mencionado que le guarda un profundo aprecio a Colombia y que a pesar de que se ha alejado de los medios de comunicación, espera que algún día su pequeña pueda llegar a tener mucha más relevancia que ella en la farándula.

Hasta ahí la cosa pintaba bien, pero en redes sociales se ha iniciado un debate recientemente sobre la forma en que Vivi Kim fue tratada en el programa, de manera silenciosa, y que hasta ahora muchos han caído en cuenta de eso.

Afirman que Vivi Kim fue discriminada de forma racial en ‘Do re millones’ por el personaje que debió interpretar

La nacionalidad de Kim, quien interpretó a ‘Yosi Toko’, es surcoreana, y ahora acusan al programa de mezclar sus nacionalidades cayendo en la ignorancia y en el racismo completo, pues apuntan a que ella siendo una mujer surcoreana, fue vestida como china, y se le dio un nombre ficticio a su personaje, en japonés, y con un doble sentido al lenguaje español.

“Una mujer surcoreana a la cual la TV colombiana le puso un nombre ficticio japonés con doble sentido en español, y la vestían de china. Debería darnos vergüenza.”, fue el mensaje con el que un usuario expresó su molestia ante este descubrimiento, pues fue algo que nadie le prestó atención hace 10 años, cuando el programa se transmitía.

"Una mujer surcoreana a la cual la TV colombiana le puso un nombre ficticio japonés con doble sentido en español, y la vestían de china. Debería darnos vergüenza.", fue el mensaje con el que un usuario expresó su molestia ante este descubrimiento, pues fue algo que nadie le prestó atención hace 10 años, cuando el programa se transmitía.

10 años después de la primera emisión de este programa, esto sería completamente castigable por la opinión pública, Hace 10 años los términos y comportamientos racistas, machistas, clasistas y homofóbicos no eran tan bien identificados como lo están siendo ahora, y con el paso del tiempo, la sociedad ha ido avanzando en pro de reconocer y eliminarlos.

Sin embargo, hay que aclarar que a Vivi Kim nunca le afectó esto, jamás sintió que en su lugar de trabajo se le estuviera haciendo burla, y como se mencionó anteriormente, la modelo le guarda un gran respeto y cariño a Colombia y sus habitantes.

Pero el caldo no se mezcla con las tajadas, como dirían por ahí, y si bien puede que no haya sido con una actitud discriminatoria o con intención, si hay que reconocer que esta caracterización que le hicieron a la mujer de procedencia asiatica, es racista e ignorante, y se espera que algo así no se repita, porque la sociedad de hace diez años no es la misma de ahora y esto sería incurrir en una falta de respeto total.

Aun así, en redes dicen que eso no era tan grave y afirman que el aprecio que Colombia siente por Vivi Kim es mutuo, pues fueron muchas las risas y la diversión que el programa y sus presentadores, les daban a sus hogares durante las tardes.

“Ay donde un extranjero le diga a alguien por acá que un colombiano/venezolano/ecuatoriano es lo mismo. Y eso que en ese caso hay mucha más similitudes (idioma, cultura, miren las banderas!).”, “El humor no debe dar vergüenza, creen que todo es racismo y no. Racismo es odiar a otro por su raza”, “Yositoko porque era la presentadora de un programa musical, no todo doble sentido hace referencia al porno que ve todos los días jajajajjajajaja”, o también “siii eso era racismo, pero no éramos capaces de verlo porque el programa era divertido”, entre muchos más, fueron las opiniones al respecto.

