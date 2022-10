No habrá piedad: Francia Marquez no se la perdonará a mujer racista como con Marbelle

La polémica que desató la señora Luz Fabiola Zuluaga de Fonseca, quién uso lenguaje racista y discriminatorio para referirse a la vicepresidenta Francia Márquez durante las marchas uribistas del 26 de septiembre contra las reformas que el gobierno ha venido implementando, no está ni cerca de comenzar.

La Fiscalía General de la Nación ya anunció que se ha abierto una investigación contra Zuluaga de Fonseca, y que gracias a información que han entregado sus allegados, la señora estaría temblando del susto, porque no sabe lo que se podría acarrearle ahora sus comentarios.

Si Luz Fabiola creyó que se iba a salir con las suyas y que sus comentarios se pasarían por alto por la vicepresidenta, quedó muy equivocada, pues la Fiscalía ya comentó que se le imputará a la señora Rubiano de Fonseca por los delitos de actos de discriminación y hostigamiento agravado.

Esto, se llevará a cabo el próximo 25 de noviembre, y la procesada deberá acudir con un abogado ese día para presentar su defensa con un juez de control de garantías.

Francia Márquez no se la pondrá fácil a quien la discriminó

No siempre se han usado estas altas instancias para para resolver los conflictos de este tipo, pues de hecho existe la figura jurídica de la conciliación, donde las partes del conflicto llegan a un acuerdo con un intermediario haciendo el proceso de mediador. Esa manera fue la que se usó con Marbelle por esta misma clase de comentarios.

Pero la vicepresidenta no está para hacer eso con todo aquel que no tenga ni un mínimo de respeto con ella y con su color de piel, así que para amedrentar este caso de racismo que ha vivido, la vicepresidenta no ira a conciliación con la señora Rubiano de Fonseca. Esto fue confirmado por la misma Francia durante una entrevista con RTVC Noticias, y esta fue su afirmación:

“Efectivamente, me di cuenta de que conciliar y colocarle a que se retracte no evita que el resto de la sociedad siga incurriendo en una conducta delictiva, reitero, como es el odio racial”, comentó Francia.

Por esta razón, Francia Marquez ha dejado esto en manos de la justicia y espera que las medidas a tomar sean las siguientes: “Que se haga una acusación y que, encontrando la responsabilidad de la señora, la Fiscalía proceda o el ente juzgador, el juez que le toque tomar el veredicto final de esto, proceda en impartir las sanciones que la ley establece”, solicitó la mandataria.

En este video se puede ver la entrevista de la vicepresidenta Francia Marquez con la cadena televisora: