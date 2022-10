“Dejen de juzgar”: Andrea Valdiri se defiende de críticas por disfraz de Halloween

Andrea Valdiri es una de las influencers que más despierta polémicas regularmente por redes sociales, ya sea por sus comentarios, por exponer a su hija al ojo público y por sus criticados atuendos. Generalmente es tachada de ser una ‘ordinaria’ por lo que suele ponerse a veces.

Si bien los famosos suelen mostrar diferentes disfraces de Halloween a lo largo del mes de octubre, Andrea Valdiri no se ha quedado atrás, y ha enseñado varios de sus recreaciones y disfraces con sus seguidores a traves de su cuenta en Instagram.

Ahora, su nuevo disfraz para esta temporada de brujas ha causado revuelo en sus seguidores religiosos, pues ha sido tan controversial que ha llegado al punto de espantarlos completamente, y prácticamente con la manera en la que luce, no falta que le pidan hacerse un exorcismo.

El disfraz ´satánico´ de Andrea Valdiri que le ha causado críticas

En sus redes sociales, la mamá de Adhara ha posteado una foto de un disfraz de ‘vampiro’ según ella aseguró en los comentarios, pero las criticas han sido muy duras, debido a lo grafico que es su disfraz, y al parecer, ha causado terror real entre quienes han visto la publicación.

Para su desgracia, ahora en esos mismos comentarios la tildan de ser una ‘satánica’ y afirman que incluso ha hecho pactos con Satanás para tener la plata que posee en estos momentos, y han metido a la pequeña bebé en la colada, echándole en cara que a su hija no le gustaría verla de esa manera porque ‘le provocará pesadillas’:

“Disfraz referente a satanas ya no me gustó”, “El señor reprenda oh padre , será que la gente no lee lo que significa halloween no se puede estar en dos aguas o estás con Dios o con el diablo”, “No creo que tú bby le guste mucho verte así, más sabiendo que los niños les da pesadillas”, o también “No me gustó y no se habla de Dios y se viste de diablo hay que ser consecuente hasta para un disfraz”.

Ante este descontento, la creadora de contenido respondió a uno de los tantos comentarios, pidiendo que no juzgaran sus elecciones, y que el celebrar esta festividad no la hacía menos creyente que a los demás:

Hace poco le hicieron ‘bodyshaming’ en redes de la manera más ruin posible

Para Andrea Valdiri causar polémicas tras cada publicación se ha vuelto algo muy común, sin embargo, en una reciente publicación que realizó y que muestra su “escultural cuerpo” solo recibió críticas, así como cientos de señalamientos sobre lo mal que han quedado muchas de sus cirugías.

En la imagen se puede apreciar a la generadora de contenidos posando de forma muy seductora con tan solo un bikini y una franela que modificó para que fuera mucho más corta y se pudiera apreciar su figura que está visiblemente marcada, pero gracias a las intervenciones quirúrgicas que ella misma ha comentado que se ha hecho, pero que a criterio de muchos no lucen muy agradables, ni mucho menos tan tonificadas como algunas fans desearían realizarse.