“Ordinaria como siempre”: critican video de Andrea Valdiri porque ya no hace gracia

Si en algo se ha caracterizado Andrea Valdiri es en mostrar a través de sus redes sociales una gran cantidad de contenidos con los que suele generar empatía con el público que puede estar viviendo las mismas experiencias que ella y su esposo Felipe Saruma.

Es por ello que es muy común verla registrar a través de videos las más insólitas y divertidas situaciones de lo que es vivir en pareja y cómo mantener encendida la “llama de la pasión”, pero, para muchos este tipo de contenidos ya no suelen ser tan graciosos y por eso, ante su más reciente publicación, la también bailarina, solo recibió miles de críticas e incluso calificativos que la catalogan como “ordinaria” y hasta “poco creativa”.

Y es que en su reciente material que se hizo viral, a pesar de ser tan cuestionado por sus fans, se aprecia a la generadora de contenidos, luciendo de lo más “fachosa” en casa, pero ante el anuncio de la llegada de su esposo, ésta hace hasta lo imposible por lucir sensual, pero se tarda tanto en lograrlo que finalmente cuando se quiere llegar a la intimidad, se duerme del cansancio por todo lo que hizo previamente.

Andrea Valdiri es criticada por usuarios de las redes sociales

Esto, más allá de causar risas, generó miles de comentarios en contra ante la poca creatividad manejada por Andrea Valdiri quien hace su mayor esfuerzo por generar cada vez más empatía con el público, sin saber que solo hasta ahora, ha recibido múltiples rechazos de sus seguidores quienes ahora se han convertido en fuertes detractores de su trabajo por considerarlo poco creativo y en el que además ella luce muy fingida.

“Se nota muy sobreactuada”, “No sé parce a mi no me dio risa en absoluto, no le veo chiste ni gracia. Lo mismo de lo mismo se ve en todos lados”, “Ordinaria como siempre”, “Esta mujer más ordinaria imposible”, “Y cuándo se supone que uno se debe reír”, “No la soporto”, “Debe mejorar sus contenidos”, fueron algunas de las duras críticas que le hicieron los usuarios en las redes sociales y que dejan ver que debe mejorar para no caer en la monotonía, ni mucho menos en acciones grotescas como las que señalaron sus detractores.