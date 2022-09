¿Le dio pena? Felipe Saruma revela de dónde saca dinero para regalar lujos a Andrea Valdiri

Luego de las presiones y hasta duros señalamientos que ha recibido Felipe Saruma tras regalar una camioneta de alta gama a su esposa Andrea Valdiri, el generador de contenidos se dio a la tarea de explicar a sus seguidores de dónde proviene todo el dinero con el que costea los lujosos caprichos de su amada.

Y es que esta no es la primera vez que el también productor audiovisual causa alboroto en las redes tras mostrarse tan bondadoso con la bailarina, sino también con el resto de la familia que ha construido con ella, pues cabe recordar que para el cumpleaños de Adhara éste no dudó en construir una mini mansión adaptada a las necesidades de la pequeña a quien considera su hija. En su interior no hay más que comodidades y lujos a los que desde ya está disfrutando ella con sus amiguitos.

Todo ello hace pensar que sus ingresos son muy altos, pero la mayoría desconoce de dónde se originan, pues quien más se ha destacado por hacer crecer su fortuna ha sido la excéntrica influencer que ha sabido manejar muy bien el negocio de la creación de contenidos.

Felipe Saruma explica de dónde surge el dinero para complacer a Andrea Valdiri

Y aunque tras la sorpresa que le hiciera Felipe Saruma a Andrea Valdiri, han surgido cuestionamientos incluso sobre que ese vehículo tan costoso fue pagado con dinero de la reconocida influencer, el también generador de contenidos aseguró que él posee tres vías de ingreso que le permiten tener todo lo que ambos necesitan.

“Tengo una empresa audiovisual que se llama Vertical Cinema, trabajamos con varios artistas y marcas, haciéndoles contenido audiovisual. Aparte de esto tengo este proyecto de creación de contenido y trabajamos con varias marcas. Y, con la monetización del mismo en Facebook. Esas son mis tres maneras de ganar dinero”, dijo Saruma en sus redes sociales, para así calmar los rumores sobre este tipo de gastos y excesos que han mostrado a través de las redes sociales.

Sin embargo, para muchos esta explicación les genera más dudas, pues consideran que sus clientes deben ser multimillonarios para poder justificar sus excesos.