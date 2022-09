Andrea Valdiri da besos fingidos a Felipe Saruma

Luego de que Felipe Saruma le regalara una camioneta de alta gama a su esposa Andrea Valdiri, han surgido una gran cantidad de reacciones en las que la influencer ha salido muy mal parada.

Y es que luego del video que se hizo viral por mostrar la entrega “tan especial” a la también bailarina, más de uno se pudo percatar que ella no fue para nada especial con su esposo, pues no fue tan efusiva como la mayoría esperaría ser ante un obsequio tan impactante como el que recibió la colombiana quien siempre se ha destacado por ser muy “explosiva” ante las situaciones que le causan verdadera alegría.

Incluso, hubo quienes pudieron notar cómo ella solo le da ‘piquitos’ muy breves y superficiales al hombre que ahora todos desean por considerarlo muy auténtico y sobre todo tan especial por tener ese tipo de detalles con la mujer que ama. Por eso, surgieron una gran cantidad de reacciones en las que una vez más atacan a la generadora de contenidos por considerarla muy materialista o interesada, así como indolente, pues no manifiesta el verdadero amor que siente por su compañero de vida.

Andrea Valdiri es atacada en redes sociales por no besar como se debe a Felipe Saruma

“Él es todo bello se ve enamorado, pero ella como que noo se le ve el amor, no se sorprende no sé”, “Pobre la desilusión cuando a Saru le monten el cacho”, “Felipe es un amor, ojalá dure con esta mujer, se ve que no es tan expresiva en público”, “¿Por qué nunca lo besa? Como si de verdad lo amara. Siempre le da solo piquitos y ya”, fueron algunas de las reacciones que expresaron los usuarios en redes sociales quienes luego generaron un debate sobre lo poco amorosa que se muestra Andrea Valdiri ante su esposo y el hombre que se ha encargado de darle todo el amor a Adhara a quien trata como si fuera su hija.

Además, más de una expresó que necesitan o desean un Felipe Saruma en sus vidas que las consienta y trate con tanto amor y delicadeza como la que él tiene ante la mujer que ama y a quien trata de darle todo lo que ella necesita para ser feliz.