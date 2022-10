“Yo no quiero estudiar sino cuidarle los chinos”: el ‘regalazo’ de Andrea Valdiri a su empleada de servicio

Andrea Valdiri sabe ostentar a lo que da, así lo ha mostrado en ocasiones especiales, comenzando por su boda. Pero da regalazos a quienes trabajan bien con ella, como lo demostró con su empleada, a quien le dio tremendo vehículo.

Kelly se llama la afortunada trabajadora que ha estado con la bailarina durante 7 años. Y se le ve posando feliz al lado de su carro rojo. Valdiri le dedicó en historias unas sentidas palabras gracias a su servicio durante tanto tiempo.

“Porque no alcanzan los regalos materiales para agradecer a los que trabajan alrededor mío; a tí Kelly, que por más de 7 años has tenido mucha paciencia y amor por lo que haces, has cuidado a mis hijas, mis mayores tesoros”, escribió.

Me encanta lo agradecida que es la Valdiri con la gente que trabaja con ella, sobre todo las que cuidan a sus hijas. pic.twitter.com/U5j3sVpEDO — MaVi 💫 (@made_v25) October 9, 2022

“Se han convertido en mi familia, mi segundo hombro”, dijo Valdiri en su conmovedora publicación.

Y pues en redes esto se ha hecho viral.

“Adiós Icetex, quiero cuidarle las hijas a la Valdiri”

Ahora, viendo la largueza y generosidad de la influencer, al dar tremendo regalazo a su empleada de servicio, o para ser más exactos, a la niñera de sus hijas, muchos ya piensan en mejor dedicarse a trabajar con la influencer para que sean tan premiados como Kelly.

“Me encanta lo agradecida que es la Valdiri con la gente que trabaja con ella, sobre todo las que cuidan a sus hijas”, “Estoy que renunció y voy a cuidarle las hijas a la Valdiri”, “Si alguien sabe a qué correo se envía la hoja de vida para trabajar con la Valdiri que me avise”, son algunos de los jocosos comentarios que se pueden leer en redes sociales.

Y si le pido trabajo a la Valdiri? pic.twitter.com/Z40MimQDw7 — Daniel Figueroa (@tocarymirar) October 9, 2022

Eso sí, independientemente de polémicas, esta vez Valdiri se ha hecho tendencia por dar tremendo regalazo a su empleada Kelly. Y pues ella ya ha mostrado que paga demasiado bien a quien bien le sirve.