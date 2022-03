Andrea Valdiri le regaló un iPad a todas las amigas de Isabella y la reacción es imperdible

Cuando se trata de sus hijas, Andrea Valdiri simplemente no escatima en gastos. Instagram @andreavaldirisos

Isabella arribó a sus 11 añitos, y su mamá, con sus extravagantes ocurrencias, “botó la casa por la ventana”, cómo acostumbra a hacerlo cuando de sus hijas se trata. Fiel a su estilo, Andrea Valdiri se llevó a las mejores amigas de su hija mayor en un avión privado para celebrar su nuevo aniversario de vida en el Parque del Café.

La influencer ya había dejado claro que festejaría por todo lo alto el cumpleaños de la pequeña. “Todos estos días he estado súper ocupada en eso, este año me preguntan con qué voy a salir, pero les voy a dejar algo muy claro y es que uno como papá le quiere dar lo mejor a los hijos, lo que uno no tuvo”, aseguró un día antes a través de sus historias en Instagram.

Pero, el lujoso avión, el paseo, el gigantesco pastel, y las carcajadas de las niñas en medio de las atracciones del parque ni fueron suficiente... la empresaria también les dio un maravilloso regalo a cada una: un iPad.

Emotiva reacción de las amigas Isabella por regalo de Andrea Valdiri

Después de un día lleno de mucha emoción, al caer la tarde Isabella junto a su mamá sorprendieron a las invitadas a la celebración. Ambas se pasearon por el cuarto de cada niña para regalarle el lujoso dispositivo digital.

La reacción de cada una de ellas fue muy emotiva. Algunas lloraron, otras no lo podían creer, y todas abrazaron fuerte a Isabella, muy agradecidas por el gran regalo. Andrea Valdiri captó el momento, además más adelante compartió en sus historias una serie de fotografías que demuestras que las niñas llevan muchos años siendo amiguitas.

Como era de esperarse, las reacciones por el gesto de la influencer aparecieron en las redes sociales. La cuenta en Instagram dedicada a la farándula colombiana @rechisme compartió el momento y decenas de usuarios bromearon diciendo que querían ser amigos de Isabella para recibir ese tipo de obsequios.

“¿Quién no quisiera darle todo a sus hijos?”, “con ganas de ser mejor amiga de Isa, qué paseo y qué sorpresa tan increíble”, “qué requisitos se debe de tener para ser amigo de ella?” y “qué gesto tan noble”, fueron algunas de los comentarios en el post.

¿Recuerdan el chupón de 3 millones de pesos para Adhara?

Otra prueba de que Andrea Valdiri no escatima en gastos cuando se trata de sus hijas, fue cuando nació Adharita y le dio un chupón súper costoso.

Lleno de oro y piedras preciosas y con un tierno «Adharita» inscrito en la parte de arriba. Así fue la pieza que según la misma empresaria le costó 3 millones de pesos. Esta excéntrica suma de dinero por un chupón generó diversas opiniones en las redes sociales.

Algunos apoyan a Valdiri en gastar lo que a ella le parezca para sus hijas si tiene las posibilidiades. Por otra parte, estan los que criticaron fuertemente a la barranquillera por gastar esa suma en un chupón.

La ex reina del Carnaval de Barranquilla le mostró a sus seguidores de Instagram el chupón de su bebita. «Estos chupos son apoteósicos. Hay unos que son económicos: de 700 mil pesos, otros de un millón o dos millones», precisó Valdiri.

También agregó que su hija es igual de divina que su mamá. «Y yo mandé a hacer uno que dice Adharita, le mandé a poner unas piedras y unas cositas en oro, cuesta tres millones de pesos. Entonces Adharita es una cosa divina, con sus brillantes y sus Swarovski como su madre”, aseguró.

La cuenta dedicada a la farándula colombiana @rastreandofamosos compartió las declaraciones de la también modelo y se generaron opiniones divididas.

«La que tiene plata compra el chupo que le da la gana»,»a falta de papá una mamá 4×4 y apoteósicamente millonaria», «definitivo la plata no da clase, eso es extravagante», «si supiera que eso es hasta malo para los bebés» y «cada uno se gasta la plata como quiere, pero de verdad, ¿qué necesidad?», fueron algunos de los mensajes que recibió la publicación.