“Parece que siempre estuviera sorprendido”: se burlan del Instagram de Piqué por sus “extrañas” fotos

Piqué no se salva de los crueles comentarios de los internautas Foto: Instagram

La pelea entre Shakira y su ex pareja Gerard Piqué, está más encendida que nunca. La ex pareja se encuentra no solo en medio de una apretada batalla legal por la custodia de sus hijos, sino que sus dilemas por las infidelidades de Piqué, han hecho de este caos mediático, algo agresivo en este punto.

Desde que se conocieron las declaraciones que dio Shakira a la revista ELLE acerca de como lo pasó de mal en su relación, las criticas solo han incrementado en contra de él y su nueva novia Clara Chía, donde los insultos están a diario a la orden del día.

Pues ahora, los que a diario se despachan en contra del futbolista le han encontrado un defecto más para burlarse, y es su propio perfil de Instagram, donde han notado que el perfil de Gerard Piqué es bastante ‘plano’ y monótono.

Los fans de Shakira ‘despedazan’ el perfil de Instagram de Gerard Piqué

Tras encontrarle un nuevo punto de quiebre, la ‘aburrición’ de perfil de Gerard Pique es objeto de burlas en redes sociales, puesto que todas sus fotos ‘son iguales’, y el jugador solo se limita a subir fotos con la misma pose y de selfie:

“Parece que siempre estuviera sorprendido”, “JAJAJAJA ay Shaki, luego luego se le ve la zanca al pollo!”, “Tal cual!! Que tarado este pique como se toma las fotos así… sufrir por este mogolito es absurdo!”, entre muchos más, han sido los comentarios que han dejado con respecto a la apariencia del perfil de Instagram de Gerard Piqué”

Esta es la imagen que ha despertado todo tipo de reacciones en internet:

No sufran por alguien que se toma las fotos así: pic.twitter.com/4BGvrKPeKP — who? (@noconceptyet) October 8, 2022

Shakira ha salido adelante tras la traición de Piqué

La colombiana dejó claro que es una mujer fuerte, poderosa, y capaz de superarlo todo, y triunfar, y ahora está a punto de estrenar un nuevo tema y sacar un nuevo álbum. Aunque Piqué se muestra muy enamorado de su nueva novia, Clara Chía Martí, y muchos pensarían que Shakira estaría muy afectada, la famosa deja claro que no, y que está más fuerte que nunca.

La colombiana se ha tenido que ver con su ex en los partidos de béisbol de su hijo Milán, y a diferencia de lo que muchos piensan, se ha mostrado tranquila, feliz, y concentrada en sus hijos. Además, en los últimos días le ha hecho saber a Piqué, de forma indirecta, que no lo necesita, y está mucho mejor sin él, ganándose la admiración de sus fans.