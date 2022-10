“He querido morirme a diario”: ex esposa de Hassam cuenta que él manipuló a hijas en contra suya

Tatiana Orozco, quien ayudó a crecer a Hassam mientras este ascendía en su carrera, ahora ve, junto a todo el país, su peor faceta. Un historial de violencia económica, psicológica y ahora cuenta cómo ha manipulado a sus hijas en contra suya.

Esto, a raíz de todas las denuncias que ha hecho desde que este, infamemente, se burlase de ella por motivos económicos y luego de todas las humillaciones a las que sometió y contó en un en vivo.

Pero como siempre sucede en este país, no falta el que tiene dos dedos de frente para defender al agresor de lo que sea. Y más si es contra una víctima de violencia de género. Ya le han dicho “tóxica” o “para qué se pone en esas cosas” cuando se ve a leguas que la actitud del comediante, luego del cáncer, no lo ha hecho para nada una mejor persona.

Así, procedió a explicar en Twitter varias cosas. Sobre todo, que sus hijas ya ni la quieren ver y esto ha sido también culpa de su padre.

“He luchado por no querer morirme a diario”

“Minimizan el humor de quien fue mi agresor y escriben “tóxica” “ya “supérelo” no se aguanta un chiste Si les soy sincera no se donde he sacado fortaleza todo este tiempo para afrontar todo y no desfallecer, querer morirme a diario”, explicó en el comienzo de su hilo la mujer.

Dio paso al estado real, también, de su salud mental:

“Qué año tan de mierda, la ansiedad a veces me consume y me siento muy chiquita ante tanta injusticia mientras todos felicitan a mi agresor. Lo único que me ha medio mantenido es mi fe. Hacer cada cosa cuesta horrores. Imagínese videos peinándome pero por dentro queriéndo morir.”

Y claro, también tiene que ver lo que ha pasado con sus hijas.

“Estar lejos de mis niñas, y saber que están manipuladas así no lo noten. Les escribo y no me contestan las llamo y tampoco, les he escrito a diario, una semana atrás tomé la decisión de no hacerlo más porque me estoy generando mucho daño”, expresó.

“Meses atrás yo fui al consulado y le envié el permiso y tampoco vinieron. Juanita dice que no quiere venir a Disney !!!!! Imagínese eso. Mariana está siempre muy ocupada y la última vez le escribí un correo al inombrable y dice que va a mirar su agenda”.

Por ahora no se ha sabido la respuesta de Hassam, que como se sabe, ha mostrado lo más bajo de sí mismo.