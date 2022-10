El cáncer lo volvió peor: critican a Hassam por burlas y maltratos a su ex

Luego de que Gerly Hassam Gómez destapara que su exesposa le había sido infiel, no solo se conmocionaron las redes por el impacto de esta noticia, sino por la manera cómo el humorista comenzó a insultar y hacer constantes burlas sobre la mujer con la que en el pasado formó una familia y expresó que amaba con locura.

Ante ello, cientos de usuarios en las redes no perdonaron esta acción, pues muchos coincidieron en la idea de que no es de “hombres” hacer este tipo de señalamientos, pues la empresaria de keratinas merece respeto. Las acusaciones y hasta chistes en su contra fueron tan aberrantes que hubo quien se atrevió a asegurar que el cáncer le llegó a afectar notablemente el cerebro, pues este tipo de conflictos no deben manejarse desde el irrespeto, venga de dónde venga.

Incluso, ante la ola de presiones, cuestionamientos y demás actitudes que tomó este personaje, a Tatiana Orozco no le quedó de otra que exponer aún más esta situación que el preocupa debido a que está tomando un curso cada vez más violento y que no está dispuesta a soportar por considerar que todos los seres humanos cometen errores, pero deben tenerse la madurez y sutileza para afrontarlos

Hassam agrade a su exesposa y ella se defiende a través de las redes

A través de su cuenta en Twitter la exesposa de Gerly Hassam Gómez, no escatimó en aclarar que no está dispuesta a seguir recibiendo insultos y maltratos de parte de su ex, pues considera que tiene todo el derecho a no ser expuesta de la forma en la que hasta ahora a sido tratada por el comediante. Incluso, se atrevió a crear un hilo para revelar al mundo lo que siente y piensa sobre estos ataques que ha recibido.

Cambiar la narrativa de una situación o version a tu conveniencia y repetir mentiras y que mucha gente las crea, no hace se vuelvan verdades ni te dan la razón. Solo tienes la capacidad de manipular becerros y eso tampoco te hace líder, solo un vulgar manipulador. pic.twitter.com/l80DepXPOQ — @tata.oro (@goldcurlygirl) October 7, 2022

“Cambiar la narrativa de una situación o versión a tu conveniencia y repetir mentiras y que mucha gente las crea, no hace se vuelvan verdades ni te dan la razón. Solo tienes la capacidad de manipular becerros y eso tampoco te hace líder, solo un vulgar manipulador. A mi no me interesa si están de un lado o no. Muestro mi proceso con la cabeza en alto, seguro vendrán acusaciones y como siempre dirá que tengo un problema se salud mental. Y dirá que solo fue chiste...”

“...No será nada raro. Borró, pero todo está grabado...Vayan ven mi en vivo, pa que se aclaren las dudas y si conocen chicas rizadas pues de una vez recomienden vamos es por masssssss. Pa lante! Con Dios de frente”, escribió la ex de Hassam dejando a luz pública más secretos que demuestran que el humorista no suele ser tan agradable como muchos pensaban. Además, ella dejó ver que a pesar de todo, ella lo respeta, admira y decepciona que esté tomando una actitud tan agresiva como la que ha tomado hasta ahora.